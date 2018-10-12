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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۰:۰۱

سازمان ملل:

بیش از ۲۲ میلیون یمنی در شرایط بحرانی به سر می‌برند

بیش از ۲۲ میلیون یمنی در شرایط بحرانی به سر می‌برند

سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که بیش از ۲۲ میلیون یمنی در شرایط بحرانی به سر می برند و این کشور شاهد بدترین فاجعه انسانی بر روی زمین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «فرحان حق» سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت: یمن بدترین شرایط انسانی را روی زمین دارد و از  ۲۸ میلیون جمعیت این کشور ۲۲ میلیون نفر در شرایط بحرانی به سر می برند.

وی در جمع خبرنگاران در ساختمان سازمان ملل در نیویورک در مورد شرایط انسانی مردم یمن افزود: شاهد بدترین شرایط انسانی در یمن هستیم بیش از ۲۲ میلیون نفر از مردم این کشور نیاز فوری به کمک دارند.

لازم به ذکر است عربستان همراه با چند کشور دیگر از فروردین سال ۱۳۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی تاکنون هیچ یک از اهداف اعلامی ائتلاف سعودی را محقق نکرده است و سبب ویرانی کشور یمن و کشتار و آوارگی مردم این کشور شده است.

کد مطلب 4428152

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