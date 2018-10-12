نیروی دریایی سپاه در اوج اقتدار و آمادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناوسالار دوم پاسدار بهرام امیرنژاد جمعه‌شب در جمع مردم دیر با گرامیداشت یاد سردار شهید نادر مهدوی اظهار داشت: شهید مهدوی یکی از بنیانگذاران اصلی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

وی بیان کرد: در سال های ابتدایی راه اندازی نیروی دریایی سپاه با امکانات اولیه به جنگ دشمن رفتیم و با تکیه بر پاسدارانی مومن و شجاع پوزه دشمن را به خاک مالیدیم وهیمنه پوشالی آمریکا را بهم ریختیم.

فرمانده پایگاه دریایی انصارالحسین(ع) منطقه چهارم ندسا با اشاره به انهدام نفتکش بریشتون توسط نیروی دریایی سپاه افزود: آن زمان با کمترین امکانات آن حماسه بزرگ رقم خورد اما امروز نیروهای مسلح بویژه نیروی دریای سپاه پاسداران به یمن جوانان مومن، شجاع، انقلابی ، ولایتمدار و آشنا به علم روز دریا و آخرین تاکتیک های رزمی و تجهیزاتی که توسط همین جوانان ساخته شده است می توانند با قدرت پوزه آمریکا را به خاک بمالند.

وی خاطرنشان کرد: هیمنه نیروی دریایی سپاه، آمریکایی‌ها را گرفته و شکست داده و موجب خروج شناورهای آنها از خلیج فارس شده است.

امیرنژاد در ادامه با اشاره به خودکفایی کامل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران از حیث تجهیزات نظامی، گفت: ما اگر نگاهمان به داخل باشد نیازی به معاهدات ننگین و خود تحریمی‌ها و تروریست خواندن نهادهای انقلابی نداریم.

وی با بیان اینکه بی اعتمادی به آمریکا در دنیا ثابت شده است، یاد آور شد: امروز نیروی دریایی سپاه پاسداران با تکیه برجوانان و جهادگران داخلی و نیروهای مؤمن و انقلابی و به یمن توانمندی های داخلی و اتکاء به ذات باری تعالی و پیروی و گوش به فرمان بودن از ولی امر مسلمین عالم امام خامنه ای مدظله العالی اجازه تعرض احدی از متجاوزان به سرحدات آبی و ارزشی جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داد.

فرمانده پایگاه دریایی انصارالحسین(ع) شهرستان دیر تأکید کرد: ما از نمایندگان و وکلای ملت انتظار داریم که در تصویب و تایید معاهدات عزت ایران، اسلام و نظام اسلامی و عزت این جامعه را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه تا آخرین قطره خون آماده جانفشانی در راه تأمین امنیت ایران هستیم، اضافه کرد: سپاه به عنوان بدنه فعال کشور هرجا که نیاز باشد در تمامی عرصه های فرهنگی، اقتصادی، تبلیغی و نظامی حضور پیدا خواهد کرد و تا پای جان انجام وظیفه می کند.

امیرنژاد تصریح کرد: با تمام توان برای خدمت هرچه بهتر و بی منت به مردم آماده هرگونه همکاری با دستگاه های اجرایی هستیم.

وی در پایان خطاب به دشمنان ایران اسلامی بیان داشت: به قول سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران ما امروز این توانمندی را داریم که خاورمیانه را در عرض کمتر از 12 دقیقه از شر دشمنان خلاص کنیم.