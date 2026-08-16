حریق گسترده در ساختمان مسکونی در مشهد ۲ مصدوم بر جا گذاشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق گسترده در یک ساختمان ۳ طبقه در منطقه توس ۱۴۲ با تلاش آتش‌نشانان مهار شد؛ در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، در این باره افزود: این حادثه شب گذشته به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۶ و ۵۰ به محل اعزام شدند.

وی افزود: ساختمان ۳ طبقه با ۴ واحد مسکونی کاملاً زیر حریق رفته بود که با حضور به‌موقع و مدیریت صحیح همکاران، عملیات اطفا در چندین جبهه آغاز شد. همچنین حجم بالای بنزین در محل، خطر انفجار و گسترش سریع آتش را دوچندان کرده بود که با اقدام سریع و خنک‌سازی، از بروز فاجعه جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه ۲ نفر مصدوم شدند که پس از خارج شدن از ساختمان، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرخنده با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است هشدار داد، وجود مواد قابل اشتعال از جمله بنزین و نفت می تواند حوادث جبران ناپذیری را رقم بزند.