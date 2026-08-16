به گزارش خبرنگار مهر، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام در آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز ‌سه‌شنبه ۲۷ مرداد نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.



لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.



ضمناً آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

