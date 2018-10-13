فعالیت ۲۲ کانون فرهنگی و هنری در دانشگاه کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه کردستان، سیدمحمدجواد حسینیصدر در نخستین گردهمایی کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه کردستان که در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد، با اعلام اینکه نخستین گردهمایی کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه کردستان در راستای توسعه و تعمیق فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان برگزار شده است، اظهار کرد: سامانبخشی فعالیتهای فرهنگی و هنری به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیانهای فکری و فرهنگی صورت میپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویی از بنیادیترین پتانسیلهای تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان است، اظهار داشت: کانونها فرهنگی و هنری در راستای ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگیهای کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش کلیدی را عهدهدار هستند.
وی افزود: تحقق این مهم نیازمند بهرهبرداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاستزدگی فضای دانشجویی است.
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان با ذکر اینکه در حال حاضر ۲۲ کانون در دانشگاه کردستان فعال است، گفت: این کانون ها شامل کانونهای تاوژین، هنرهای نمایشی، خیریه مهر، هنرهای تجسمی، رادیو، سوما، شعر و ادب، عفاف و حجاب، فیلم و عکس، مطالعات دختران، کانون نالی، گردشگری گشتیار، هلال احمر، موسیقی، خواندن، معراج، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست (ژینگه پاریزی)، قرآن و عترت، کانون اهورا، نویسندگان و زبان است که در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه کردستان فعال هستند.
وی با بیان اینکه به منظور بهرهگیری مناسب از امکانات و ظرفیتهای دانشگاهی در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی، هنری و دانشجویی و بسط و نگرش فرهنگی، کانونهای فرهنگی، هنری دانشگاه از سال ۱۳۷۸ به تدریج به شکل رسمی و منسجم تشکیل شده، تصریح کرد: خوشبختانه در سالیان بعد این کانونها رشد و توسعه شایان توجهای یافته است.
حسینیصدر در پایان خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی دانشجویان با هدف پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواستهها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی در دانشگاهها تشکیل میشوند.
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