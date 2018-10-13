سرمربی پرسپولیس به اردوی تیم‌ فوتبال امید می رود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید ایران برای آمادگی هرچه بیشتر جهت بازی های مرحله مقدماتی المپیک در حال برگزاری است. این اردو در حالی برگزار می شود که زلاتکو کرانچار همراه با تمام دستیاران خود در تمرینات این تیم حضور مستمر دارند تا نحوه بررسی استعدادهای فوتبالی را بطور کامل زیر نظر قرار دهند.

سرمربی کروات تیم امید که از هفته ها پیش حضور در تمرینات تیم های باشگاهی را در برنامه اعضای کادرفنی تیم امید قرار داده‌ بود از سرمربیان باشگاهی هم دعوت کرده تا به اردوی این تیم بروند.

کرانچار که به واسطه دوستی با برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به اردوی سرخپوشان پایتخت رفته بود امروز میزبان هموطن خود خواهد بود. سرمربی سرخپوشان پایتخت همراه با دستیاران خود امروز به اردوی تیم فوتبال امید می رود تا عملکرد این بازیکنان را مورد بررسی قرار دهد.

سرمربی سرخپوشان تصمیم دارد بازیکنان مدنظرش را از این اردو انتخاب کند تا آنها را به تیم های پایه پرسپولیس و در صورت نیاز به جمع بزرگسالان این باشگاه اضافه کند.