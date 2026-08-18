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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

کاهش ۱۴ درصدی مصرف سوخت در کرمان؛ سهمیه جدید در راه است

کاهش ۱۴ درصدی مصرف سوخت در کرمان؛ سهمیه جدید در راه است

کرمان- استاندار کرمان با اشاره به صرفه‌جویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی مصرف سوخت در این استان پس از حذف کارت‌های جایگاه، از اختصاص سهمیه جدید سوخت برای ماه‌ های باقی‌ مانده سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، درباره صرفه‌جویی در مصرف سوخت اظهار کرد: در استان کرمان، حذف کارت‌های جایگاه به صرفه‌جویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی در مصرف سوخت منجر شده است.

وی افزود: بخشی از این صرفه‌جویی از طریق تخصیص سهمیه ۴۰ لیتری به مردم استان کرمان انجام شد.

استاندار کرمان ادامه داد: علاوه بر این، برای باقی‌مانده ماه‌های سال نیز موافقت دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط برای اختصاص یک سهمیه جدید صورت گرفته است.

وی گفت: قرار بود این سهمیه روز گذشته و امروز اعمال شود، اما بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، مشکل فنی مانع از قرار گرفتن این سهمیه روی کارت شهروندان شده است.

طالبی، افزود: این موضوع در حال پیگیری است تا مشکلات به‌ فوریت برطرف و رفاه و آسایش مردم در زمینه تأمین سوخت فراهم شود.

کد مطلب 6919905

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