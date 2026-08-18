کاهش ۱۴ درصدی مصرف سوخت در کرمان؛ سهمیه جدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، درباره صرفه‌جویی در مصرف سوخت اظهار کرد: در استان کرمان، حذف کارت‌های جایگاه به صرفه‌جویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی در مصرف سوخت منجر شده است.

وی افزود: بخشی از این صرفه‌جویی از طریق تخصیص سهمیه ۴۰ لیتری به مردم استان کرمان انجام شد.

استاندار کرمان ادامه داد: علاوه بر این، برای باقی‌مانده ماه‌های سال نیز موافقت دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط برای اختصاص یک سهمیه جدید صورت گرفته است.

وی گفت: قرار بود این سهمیه روز گذشته و امروز اعمال شود، اما بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، مشکل فنی مانع از قرار گرفتن این سهمیه روی کارت شهروندان شده است.

طالبی، افزود: این موضوع در حال پیگیری است تا مشکلات به‌ فوریت برطرف و رفاه و آسایش مردم در زمینه تأمین سوخت فراهم شود.