گرمای هوا تا پایان هفته در قم ماندگار است؛ صدور هشدار سطح زرد

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان قم امروز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: وزش باد در امروز عمدتاً با سرعتی بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت آن شرقی پیش‌بینی شده است که می‌تواند در برخی مناطق زمینه خیزش گردوخاک را فراهم کند.



ترابیان ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، شرایط جوی در نقاط مختلف استان یکسان نخواهد بود و احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق وجود دارد که در صورت تحقق می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.



وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوای شهر قم امروز سه‌شنبه به ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و با توجه به تداوم ماندگاری هوای گرم، همچنان شرایط دمایی گرم بر استان حاکم خواهد بود.



گرمای هوا در قم ماندگار می‌شود



کارشناس هواشناسی استان قم افزود: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد از امروز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه تغییرات فشار در سطح زمین و ماندگاری هوای گرم در استان مورد انتظار است و این وضعیت تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۹ مردادماه ادامه خواهد داشت.



وی بیان کرد: این سامانه تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مهم‌ترین مخاطرات همراه با آن شامل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی، خیزش گردوخاک و تداوم گرمای هوا خواهد بود.



ترابیان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روز سه‌شنبه اظهار کرد: آسمان استان در این روز عمدتاً صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ می‌دهد و احتمال شکل‌گیری گردوخاک نیز در برخی نقاط وجود دارد.



وی افزود: با توجه به پیش‌بینی وزش باد شرقی و افزایش سرعت آن، شرایط برای خیزش گردوخاک در مناطق مستعد فراهم است و لازم است وضعیت جوی استان طی روزهای آینده نیز بر اساس به‌روزرسانی نقشه‌های هواشناسی مورد توجه قرار گیرد.



باد شرقی و گردوخاک در برخی مناطق رخ می‌دهد



کارشناس هواشناسی استان قم گفت: بررسی دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نیز بیانگر تداوم گرمای هوا در استان است و بیشترین دمای ثبت‌شده مربوط به جمکران با ۴۳.۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.



وی ادامه داد: در مقابل، دستجرد با ثبت دمای ۲۴.۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را در شبانه‌روز گذشته به خود اختصاص داده است که بیانگر اختلاف قابل توجه دمایی میان نقاط مختلف استان است.



ترابیان خاطرنشان کرد: روند افزایش فشار در سطح زمین، وزش بادهای شرقی و ماندگاری گرمای هوا از مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط جوی استان در بازه زمانی پیش‌بینی شده است و احتمال خیزش گردوخاک نیز در برخی مناطق وجود دارد.



هشدار زرد تا پایان پنجشنبه اعتبار دارد



کارشناس هواشناسی استان قم گفت: هشدار هواشناسی سطح زرد از امروز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی موجود، اواخر وقت پنجشنبه ۲۹ مردادماه پایان می‌یابد.



وی افزود: بر اساس این هشدار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی، خیزش گردوخاک و تداوم گرمای هوا مهم‌ترین مخاطرات مورد انتظار در تمامی مناطق استان قم خواهد بود.