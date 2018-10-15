محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه عملکرد مناطق آزاد در سالهای اخیر انتقاد برانگیز بوده است، تأکید کرد: هدف اصلی این مناطق جذب سرمایهگذاری خارجی است اما متأسفانه در امر جذب سرمایهگذار خارجی بهخصوص، کمترین سهم را مناطق آزاد در بین بخشهای دیگر داشتهاند که این امر باهدف اصلی آنها مغایرت دارد، از سوی دیگر یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد افزایش صادرات و کاهش واردات بود که اما در عمل این اتفاق هم نیفتاده است.
وی بابیان اینکه یکی دیگر از کارکردهای مناطق آزاد جلوگیری از قاچاق کالا بوده است، افزود: در این بخش هم شاهد نتایج خوبی نبودهایم پس باید گفت در مقوله مناطق آزاد اقتصادی، عملکرد مثبت ارزیابی نمیشود.
تاکید اقتصاد مقاومتی بر مناطق آزاد
عضو خانه ملت در پاسخ به این سوال که بند یازدهم از سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی به مقوله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره میکند و این امر نشانگر اهمیت این مناطق است پس چرا به آن توجه نمیشود؟ گفت: دولت لایحهای ارائه کرد که بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد گسترش کیفی و کمی یابد اما ما معتقد هستیم که این گسترش باید با رفع ایرادها و بهبود عملکرد همراه باشد وگرنه با وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، ما قطعاً مخالف آن هستیم.
پور ابراهیمی بیان کرد: سه سناریو در مقابل نمایندگان خانه ملت در خصوص مناطق آزاد قرار دارد نخست اینکه مناطق آزاد قبلی اصلاح و تقویت شوند، دوم مناطق آزاد جدیدی تأسیس و قوانین آنها شامل مناطق قدیمیتر هم شود و درنهایت سوم اینکه مناطق قدیم با قانون خودشان و مناطق جدیدتر با قانون جدید اداره شود.
وی افزود: با مشورتی که با کارشناسان حقوقی و رئیس مجلس صورت گرفت، قرار شد لایحه جدید دولت را با موارد موردنیاز اصلاح کنیم و مبنا قرار دهیم و قانون پایه را هم در مراحل بعد، مدنظر قرار دهیم لذا لایحه دولت که به مجلس آمد چند پیشنهاد ارائه شد برای مثال یکی از پیشنهادها این بود که محدوده مناطق بهواسطه بزرگ بودنشان هم ایجاد زمینخواری کرده و هم پدیده شوم قاچاق کالا را ایجاد کرده و ... پس محدودههای جدید با میزان زمین کمتر مصوب شد.
استقرار گمرک در مناطق آزاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه استقرار گمرک، دفاتر، فنس کشی و ... ضرورتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که هر چه وسعت آن بزرگتر شود، کنترل آن نیز دشوار میشود، گفت: دومین اقدامی که مجلس در لایحه دولت برای این مناطق اعمال کرد این بود که دولت، شهرها را ملاک مناطق قرار میداد اما ما معتقد بودیم که مناطق آزاد باید خارج از مراکز جمعیتی باشند که در این مورد منطقه آزاد مهران از مصوبه خارج شد.
پور ابراهیمی بابیان اینکه در لایحه جدید موضوعات مربوط به مدیریت کالا نیز مدیریتشده است، تأکید کرد: همه مسائل در راستای حل مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت و درنهایت مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما توانستیم علیرغم مخالفتها مواردی را مصوب کنیم که مشکلات مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را رفع کند.
وی بابیان اینکه در اولین هفته کاری مجلس نمایندگان شورای نگهبان با اعضای کمیسیون اقتصادی جلسهای خواهند داشت، افزود: سعی میشود تا مغایرتهای این مناطق برطرف شود تا این مناطق بتواند به کارکردهای خوب خود برسد.
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