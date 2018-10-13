سقف وام مسکن ایثارگران ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد/بازپرداخت۲۰ساله

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه هفته گذشته سقف تسهیلات ساخت یا خرید مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۷ (اصلاحیه ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع خدمات ایثارگران) شامل آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه در سال جاری سقف تسهیلات مسکن ایثارگران به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با بیش از ۱ میلیون نفر، ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۷۷ میلیون تومان، سایر شهرها ۶۶ میلیون تومان و روستاها ۳۸ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین بر اساس این مصوبه تسهیلات ساخت یا خرید مسکن ایثارگران در شهرهای جدید، معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان (۷۷ یا ۱۰۰ میلیون تومان) محاسبه می شود.

این مصوبه هیئت دولت، نرخ سود تسهیلات مسکن ایثارگران را ۴ درصد و مدت زمان بازپرداخت آن را ۲۰ ساله و بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین کرده است.

گفتنی است مصوبه مذکور برای اجرا از سوی معاون اول رئیس جمهور به رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ شده است.