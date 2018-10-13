  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد خبرداد:

آماده باش نیروهای شهرداری مشهد برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر

آماده باش نیروهای شهرداری مشهد برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر

مشهد-مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد از آمادگی این سازمان برای جلوگیری از آبگرفتگی های احتمالی در بارش های اول هفته مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحراگرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی مناطق مشهد پس از وقوع بارش دچار آبگرفتگی می شود که برای جلوگیر از این رخ داد نیروهای خدمات شهری به حالت آماده باش درآمده و تجهیزات لازم نیز تامین شده است. 

وی افزود: روزهای ابتدای هفته جاری طبق پیش بینی های هواشناسی احتمال بارش رگباری در مشهد وجود دارد و به همین دلیل تلاش شده از مشکلات احتمالی بارش ها کاسته شود تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در این راستا۵۰۰ کارگر خدمات شهری در مناطق مختلف مشهد به حالت آماده باش درآمده اند و تجهیزان لازم نیز بین مناطق توزیع شده است. همچنین  ۱۸ دستگاه تانکر جمع‌آوری آب‌های سطحی و دو دستگاه پمپ مکش نیز در چند منطقه مشهد مستقر شده است.

کد مطلب 4428397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها