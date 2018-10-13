آماده باش نیروهای شهرداری مشهد برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحراگرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی مناطق مشهد پس از وقوع بارش دچار آبگرفتگی می شود که برای جلوگیر از این رخ داد نیروهای خدمات شهری به حالت آماده باش درآمده و تجهیزات لازم نیز تامین شده است.

وی افزود: روزهای ابتدای هفته جاری طبق پیش بینی های هواشناسی احتمال بارش رگباری در مشهد وجود دارد و به همین دلیل تلاش شده از مشکلات احتمالی بارش ها کاسته شود تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در این راستا۵۰۰ کارگر خدمات شهری در مناطق مختلف مشهد به حالت آماده باش درآمده اند و تجهیزان لازم نیز بین مناطق توزیع شده است. همچنین ۱۸ دستگاه تانکر جمع‌آوری آب‌های سطحی و دو دستگاه پمپ مکش نیز در چند منطقه مشهد مستقر شده است.