چگونه یک قالیشویی خوب را تشخیص دهیم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، متولی قانونی امور قالیشویی در تهران چه نهادی است؟
تمامی این پرسشها پیرامون موضوع دریافت خدمات قالیشویی احتمالا ذهن شما را درگیر میکند. تعداد زیاد دفاتر قالیشویی، نداشتن نرخ ثابت شستشو، مشخص نبودن زمانبندی تحویل گرفتن قالی و کیفیتهای مختلف در شتستشو باعث شد تا ما بر آن شویم تا این مقاله را برای شما تهیه و تنظیم کنیم که شما بتوانید با خیال راحت قالیشویی موردنظرتان را شناسایی و خدمات خوبی را دریافت کنید.
قالیشوییهای مجاز تهران همگی دارای پروانه کسب از اتحادیه قالیشویان تهران بوده که هر کدام از این قالیشویی ها دارای کد منحصر به فرد خود در اتحادیه هستند. شما با یک تماس از ۱۱۸ شماره اتحادیه قالیشویان را دریافت کرده و با تماس به اتحادیه میتوانید استعلام مجاز بودن قالیشویی مورد نظر خود را بگیرید.
مجموعا کمتر از ۵۰۰ قالیشویی مجاز در تهران در حال فعالیت بوده که تحت نظر اتحادیه قالیشویی هستند، اسم، کدقالیشویی، نام مدیر قالیشویی و شماره تلفن آنها در بخش قالیشوییهای مجاز در سایت اتحادیه قالیشویی موجود است و عموم مردم میتوانند جهت استعلام یک قالیشویی به آن مراجعه کنند.
ممکن است هر یک از ما تعریف جداگانه ای از یک قالیشویی خوب و معتبر داشته باشیم و عمدتا الویتهای ما شامل:
الف: کیفیت مناسب شستشو
ب: قیمت مناسب و منطبق با نرخ اتحادیه
ج: سرعت بالا و خوش قولی در دریافت و تحویل فرشها میشود.
حال آنکه دیگر الویتهایی مناسب شامل پوشش سراسر تهران، سرویس ۲۴ ساعته، پشتیبانی فعال و آنلاین و حتی سفارش آنلاین و یا خدمات جانبی از قبیل: ریشه زنی، رنگ برداری، ترمیم شیرازه ، سوختگی و.... نیز دارند که در درجات بعدی قرار میگیرند.
تمامی اعضای اتحادیه موظف به اجرای تقریبا همه نکات بالا هستند ولی تنها قالیشویی که تمامی خدمات فوق الذکر را دارا باشد و توانسته بصورت مستمر مشتریان خود را راضی نگهدارد، قالیشویی پاکمهر است که خدمات خود را بهصورت قالیشویی غرب تهران، شمال تهران، شرق و جنوب تهران در تمامی روزهای سال ارائه میدهد.
پاکمهر: یکی از مجهزترین قالیشویی غرب تهران
نرخ شستشوی فرشهای مختلف با هم متفاوت است. بهعنوان مثال شستشوی فرش ماشینی و دستی و فانتزی و یا موکت با هم فرق دارد، فلذا تعرفه آنها با توجه به مواد استفاده شده و دقت در شستشو با هم متفاوت است. شستشوی قالیچهها کوچک و فرشهای بزرگ نیز دارای تعرفههای جداگانه است. از طرفی نوع شستشو (معمولی – اعلاشویی) در تعیین قیمت دخیل است.
اتحادیه قالیشویی نیز اعلام کرده که قیمت شستشوی فرش بهصورت توافق طرفین در زمان جمع آوری فرشها صورت میگیرد. زمانبندی تحویل هم در هر قالیشویی متفاوت است. در همگی موارد فوق قالیشویی بزرگ پاکمهر با نازلترین قیمتهای مصوب اتحادیه و بالاترین کیفیت در خدمت شماست. قالیشویی پاکمهر فرشهای شما را حداکثر ۴۸ ساعته و در محل موردنظر شما تحویل میدهد.
پاکمهر: بهترین و بزرگترین قالیشویی تهران
اتحادیه صنف قالیشویی تهران مسئول مستقیم نظارت بر صنف قالیشویی در تهران است و پیگیری شکایات و ساماندهی اعضا را به عهده دارد. این اتحادیه بر تعیین نرخ نیز ورود میکند و هر از چند گاهی قوانینی برای بهبود فضای کسب و رضایت مردم تبیین میکند.
قالیشویی پاکمهر
این شرکت بروز و معتبر با کادر مدیریت بسیار پویا و تیمی مجرب از پرسنل باتجربه، با دستگاههای مجهز و کانیزه همگام با تکنولوژی روز دنیا در شستشوی فرش در خدمت شماست و خدمات جدیدی را نیز برای اولین بار نه تنها در کشور، بلکه در سطح جهانی به عرصه ظهور درآورده است.
این سرویسها شامل: سفارش آنلاین، پشتیبانی ۲۴ ساعته و چت آنلاین، پیگیری از طریق ایمیل، و ارائه سایر خدمات متنوع یک قالیشویی آنلاین نیز میشود. کیفیت شستشوی پاکمهر و نرخ دریافتی آن نیز از برجستگیهای دیگر این مجموعه است.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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