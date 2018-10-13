۷۵ درصد از تصویربرداری «نفوذ» انجام شد/ پرداختن به غایله گنبد

محسن علی اکبری تهیه کننده «سریال نفوذ» با اشاره به این مجموعه که به کارگردانی جواد شمقدری در حال تولید است به خبرنگار مهر بیان کرد: ضبط و تصویربرداری سریال «نفوذ» این روزها در دانشگاه تهران انجام می شود و ما در حال گرفتن صحنه های مربوط به این دانشگاه در مقطع پیروزی انقلاب ۵۷ هستیم.

وی ادامه داد: ضبط و تصویربرداری پروژه حدود ۲ هفته در دانشگاه تهران طول می کشد و بعد از آن برای تصویربرداری سکانس های مربوط به ماجرای غائله گنبد به گنبدکاووس می رویم.

این تهیه کننده با اشاره به سختی ضبط و تولید این سریال بیان کرد: «نفوذ» پروژه ای سخت و پرلوکیشن است که داستان آن در مقطع ۵۷ و ۵۸ می گذرد و به همین دلیل باید لوکیشن های زیادی را بازسازی کنیم.

علی اکبری در پایان درباره روند پیشرفت این پروژه اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۵ درصد از تصویربرداری این مجموعه انجام شده است و چند ماه دیگر تصویربرداری ادامه خواهد داشت.

امین اسکندریان (مهدی نقش اول سریال)، کیمیا اکرمی (محبوبه نقش اول زن)، یلدا افشارنیا ( مهناز )، احمد نجفی (پرویز)، حمید گودرزی (نفیسی)، رحیم نوروزی (سُرخو)، علیرام نورایی (بکتاش)، صالح میرزا آقایی (سرهنگ شریف زاده)، شهره لرستانی (مادر محبوبه)، زهرا سعیدی (مادربزرگ مهدی)، جلیل فرجاد (دانشفر)، جلال فاطمی (سرهنگ دیویس)، ماشاالله شاه مرادی (حاج عرفان)، کاوه سماک باشی (سروان عباسی)، امیر محمد زند (حجت الاسلام سید عباس موسوی قوچانی)، شیوا بلوچی (شهره)، نجوا صاحب الزمانی (ثریا)، فاطمه بیگی (ناهید)، محمد جواد جعفرپور (قاسم)، سعید احمدی ( عنایت)، حمید همتی (سعید)، ایمان صراف (احمد)، بهار داورزنی (سودابه)، شیرین صفری (نسرین)، بهناز پورفلاح (ماریا) بازیگران ایرانی و فیلیپ ساترکین (مایکل مترینکو)، سامی بابو (چارلز جونز) از بازیگران خارجی این سریال هستند.

سایر عوامل این سریال عبارتند از نویسنده و کارگردان جواد شمقدری، مهدی ارگانی مشاور و ناظر پروژه، محمود غلامی مجری طرح، عبدالحمید قدیریان مدیر هنری، روح انگیز شمس سرپرست گروه کارگردانی و مشاوره فنی کارگردانی.