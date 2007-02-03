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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۷

اختصاص اعتبار یکصد میلیارد ریالی برای جبران خسارت دامداران مناطق خشکسال کشور

در پی پیشنهاد وزارت کشور، هیات وزیران مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار جدید برای جبران خسارت دامداران مناطق خشکسال کشور تخصیص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مبلغ یکصد میلیارد ریال برای جبران ضرر و زیان ناشی از خرید دام های لاغر در مناطق تحت تأثیر خشکسالی کشور، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

بر اساس این تصمیم، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد هزینه مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

براساس اعلام شورای اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 11/11/85 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 442859

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