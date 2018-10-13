رقابت مستند «محکوم به اعدام» در جشنواره لایپزیک

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «محکوم به اعدام» با نام پیشین «چند ملاقات با یک زن» به کارگردانی احمد جلیلی جهرمی در شصت و یکمین دوره جشنواره فیلم های مستند و انیمیشن لایپزیک آلمان رقابت می کند.

همچنین آخرین اثر مستند ورنر هرتسوگ به نام «ملاقات با گورباچف» فیلم افتتاحیه این جشنواره است.

مستند «محکوم به اعدام» پیش از این منتخب جشن مستقل سینمای مستند ایران و یازدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» شده بود.

داستان فیلم درمورد زنانی است که در زندان و زیر حکم های سنگین نظیر اعدام هستند اما در زندان با دنیای تئاتر آشنا می‌شوند و هنر، مسیر زندگی آنها را تغییر می‌دهد.

جشنواره فیلم‌های مستند لایپزیک از ۲۹ اکتبر تا ۴ نوامبر برابر با ۷ تا ۱۳ آبان ماه ویژه فیلم های مستند و انیمیشن برگزار می شود.