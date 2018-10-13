نونهالان پرسپولیس به مصاف نوجوانان استقلال رفتند!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رقابت‌های نیم فصل دوم نوجوانان تهران در هفته گذشته آغاز شد. در چارچوب بازی‌های هفته شانزدهم، شاگردان منصور هاشمی به مصاف تیم پاس قوامین رفتند. این بازی که در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیگر دیدار این هفته، نوجوانان پرسپولیس و استقلال به مصاف یکدیگر رفتند. در تیم نوجوانان پرسپولیس با توجه به فقدان نفرات و عدم امکان جذب بازیکن به دلیل محرومیت، در عمل بازیکنان یک رده سنی پائین‌تر به میدان می‌روند و پرسپولیس مانند هفته‌های گذشته، تیم نونهالان خود را به میدان فرستاد. در واقع تیم نونهالان پرسپولیس یک بازی در میان با هدایت فرامرز سلطانی به عنوان تیم نونهالان و با هدایت رضا جباری به عنوان تیم نوجوانان به میدان می‌رود و از دو، سه بازیکن نوجوان نیز بهره می‌گیرد.

رضا جباری برای دربی، از ۸ بازیکن نونهال در ترکیب اصلی خود استفاده کرد و سه بازیکن تعویضی او نیز نونهال بودند و بازی را در حالی به پایان برد که ۹ بازیکن نونهال در زمین بودند.

نونهالان پرسپولیس که در دور رفت این رقابت‌ها، نوجوانان استقلال را با نتیجه دو بر یک شکست داده بودند، این بازی را با نتیجه چهار بر یک واگذار کردند.

تیم نونهالان پرسپولیس همچنین قرار بود در این روز به مصاف تیم نونهالان سپاهان فجر برود که به دلیل عدم امکان انجام دو بازی در یک روز، این دیدار به دوشنبه این هفته موکول شد.

گفتنی است امیدهای پرسپولیس هم امروز از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی میزبان عقاب خواهند بود.