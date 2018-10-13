هفدهمین نمایشگاه تجهیزات ورزشی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی صبح امروز شنبه با حضور مسعود سلطانی‌فر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از مسئولان ورزش افتتاح شد.

علی محتشم امیری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاه میلاد نور و برگزار کننده این نمایشگاه نیز در این خصوص گفت: خدا را شکر می‌کنیم که برای هفدهمین سال متوالی و در سال حمایت از کالای ایرانی بار دیگر افتخار برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی نصیبمان شد. بی‌شک یکی از عمده‌ترین عوامل توسعه پایداری در هر کشوری سلامت جامعه است که این مهم نیز بدون توجه به بحث ورزش میسر نیست.

عباس قبادی سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌ها نیز در این خصوص گفت: تا چند دهه پیش سرگرمی تنها وجه ورزش تلقی می‌شد اما در چند دهه‌های اخیر پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد و ورزش بوجود آمده است. جذب گردشگر، تبلیغات وسیع رسانه‌ای، نقل و انتقال چند ده میلیون دلاری ورزشکاران، فروش بلیط، اسپانسرینگ و ... از جمله عواملی هستند که وجه اقتصادی ورزش را پررنگ کرده و باعث شده همواره در کنار واژه ورزش کلمه صنعت نیز دیده شود.