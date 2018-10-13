برگزاری رویداد استارتاپی صنعت گاز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پاک سرشت مدیر امور پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه هفته آینده شاهد برگزاری یک نشست ابتدایی استارت آپ ها در صنعت گاز هستیم، گفت: فن بازار به عنوان محیطی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری که متقاضیان مربوطه نیز در آن حضور دارند، با همکاری پارک فناوری پردیس کار خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این روش یک راهکار جدید برای ارتباط برقرار کردن بین دستاوردهای عملیاتی حوزه فناوری و دانش بنیان با متقاضیان آن که می تواند شامل سرمایه گذاران یا شرکت های صنعتی باشد، است.

این مقام مسئول با اشاره به انواع نیازهای فناورانه در صنعت گاز اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش عمده (بالغ بر ۹۵ درصد) نیازهای صنعت گاز بومی شده و در داخل کشور تولید می شود، بنابراین می توان با استفاده از فن بازار، محیطی را برای حضور بهتر و موثرتر شرکت های دانش بنیان که محصولات فناورانه تولید می کنند، فراهم کرد.

پاک سرشت ایجاد چنین فضایی را در راستای نقش حاکمیتی شرکت ملی گاز به منظور ایجاد هماهنگی بین روش های کسب و کار نوین و نیازهای موجود این صنعت دانست و افزود: نخستین نشست مربوط به فن بازار در نمایشگاه امسال نفت، گاز، پتروشیمی برگزار شد تا متقاضیان و افرادی که توانایی ارائه محصول و دانش فناورانه را دارند، شناسایی شوند.

این مقام مسئول تصریح کرد: به منظور شناسایی نیازهای عملیاتی و حقیقی واحدهای مختلف فعال در صنعت گاز، تورهای فناورانه ای برگزار کردیم تا عرضه کنندگان را با نیاز حقیقی این واحدها به فناوری و دانش جدید آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه فن بازار محلی برای تجارت فناوری است، توضیح داد: عموماً شرکت های صنعتی و واحدهای تولیدی فناوری مورد نیاز واحد خود را از خارج از کشور خریداری کرده یا با استفاده از مهندسی معکوس آن را استحصال می کنند. این در حالی است که با راه اندازی فن بازار، تلاش کرده ایم تا علاوه بر اینکه آخرین دستاوردهای دانش بنیان هر حوزه را به بازار عرضه کنیم، متقاضیان را با این فناوری ها آشنا کرده تا به طور مستقیم با شرکت های دانش بنیان ارتباط برقرار کنند.

مدیر امور پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: ۱۷ منطقه در کشور دارای فن بازار هستند که قرار است ۲ منطقه دیگر به این ۱۷ منطقه اضافه شود. به این ترتیب شاهد کارکرد اولین بازار مبتنی بر فکر و دانش هستیم. این در حالی است که ۱۷ طرح حداقل برای ورود به فن بازار مورد تائید قرار گرفته و وارد چرخه داوری شده اند که از این تعداد ۱۴ شرکت دانش بنیان هستند. از سویی دیگر، ۷ شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی طرح اولیه خود را ارائه دادند که از این تعداد ۴ شرکت به بخش تعامل سازنده با شرکت ملی گاز ایران رسیدند. گفتنی است نگرانی ای برای جذب سرمایه گذار در این زمینه وجود ندارد.