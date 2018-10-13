بازار در دورۀ ناصری در یک کتاب بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختار سیاسی ایران در دورۀ ناصری مانند دوران قبل است و به عبارتی دست نخورده باقی مانده است. این دوره از جهاتی می‌توان باثبات ترین دورۀ حکومت در عصر قاجار و شاید هم اندکی قبل تر دانست. زیرا در این دوران اندکی سطح رفاه اجتماعی ارتقا یافت و مردم آرام آرام می توانستند تجارت در بازارهای جاافتاده تری را تجربه کنند و اقتصاد زراعی و صنعتی ایران به آرامی واقعیات تجارت را تجربه می کرد.

کتاب پیش رو تلاشی مختصر برای واکاوی و آشنایی بخش هایی از تاریخ ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار است.

در این مطالعۀ محدود ضمن تمرکز بر وضعیت بازار و مؤلفه‌های اقتصادی شیوۀ معاش و داد و ستد اقتصادی، وضعیت آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی مرتبط ، زنان و منزلت آنان، پول و مسائل مرتبط با آن تجارت داخلی و خارجی، قحطی و نوگرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

این اثر تمرکز بیشتری بر بازار خواهد شد و نشان می دهد که این نهاد اقتصادی چه میزان تأثیر و کارآمدی بر مؤلفه های اجتماعی داشته است.

کتاب جامعه و بازار در عصر ناصری (با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار) تالیف فیاض زاهد و هدی موسوی در ۴۹۰ صفحه با قیمت ۵۰۰ هزار ریال توسط انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است.