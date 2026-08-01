به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دیّر اظهار کرد: اربعین، پیاده‌روی و زیارت امام حسین(ع) ریشه در قیام عاشورا دارد؛ قیامی که برخاسته از فطرت انسان است و هرگز رنگ کهنگی نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه سنت اربعین از زمان جابر بن عبدالله انصاری و حضور کاروان اهل‌بیت(ع) در کربلا ریشه دارد، افزود: پیاده‌روی اربعین و آیین‌هایی که در این ایام برگزار می‌شود، جلوه‌ای از ارادت و صداقت محبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

فرماندار دیّر بر بهره‌گیری از درس‌های قیام عاشورا و اربعین از جمله تولی و تبری، اقتدار، وحدت، ایثار و ایستادگی تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها تلاش کنند پیاده‌روی جاماندگان اربعین امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

سجادی افزود: در تمامی نقاط شهرستان که مراسم پیاده‌روی برگزار می‌شود، دستگاه‌های خدمات‌رسان، دهیاران و شهرداران همکاری کامل با برگزارکنندگان داشته باشند و استقرار اورژانس، پلیس و هلال‌احمر و اجرای برنامه‌های فرهنگی در کنار موکب‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دیّر با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: هرگونه تلاش و موضع‌گیری برای جدا کردن میدان از دیپلماسی، تله‌ای راهبردی برای تضعیف ایران اسلامی است.

سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین پشتوانه کشور

وی سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین پشتوانه کشور دانست و افزود: باید سرمایه اجتماعی، انسجام و اتحاد مردم با دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام را حفظ کنیم. دشمن با هدف قرار دادن منازل مسکونی، رسوایی خود را آشکار کرده است و ما نباید با گفتار و رفتار خود به آسیاب دشمن آب بریزیم.

لزوم رعایت الگوی مصرف انرژی

سجادی با اشاره به افزایش مصرف برق و احتمال خروج یک یا چند نیروگاه از مدار، بر ضرورت صرفه‌جویی تأکید کرد و گفت: علاوه بر رعایت الگوی مصرف از سوی خودمان، باید دیگران را نیز به مدیریت مصرف توصیه کنیم.

وی افزود: در مدت فعالیت دولت، بیش از پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق، به‌ویژه از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، اضافه شده است؛ اما افزایش مصرف، ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را دوچندان کرده است.

فرماندار دیّر با بیان اینکه هفته دولت تنها فرصت تبیین عملکرد دولت نیست، تصریح کرد: در این هفته باید دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز برای مردم تبیین شود.

وی ادامه داد: برخی به دنبال سیاه‌نمایی هستند، در حالی که اقدامات خوبی در روستاها توسط دهیاران، در شهرها توسط شهرداران و از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است. این اقدامات، دستاورد دولت و نظام و حاصل تلاش مدیران در شرایط سخت جنگ تحمیلی، تحریم و محاصره اقتصادی است و باید به اطلاع مردم برسد.

سجادی از دهیاران، شهرداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی خواست پروژه‌های افتتاحی و اجرایی خود را در سامانه منتاک بارگذاری کنند و گفت: مدیران برای تکمیل اطلاعات پروژه‌ها با دبیر ستاد هفته دولت هماهنگی لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به جایگاه رهبری شهید انقلال اظهار کرد: این نخستین هفته دولتی است که رهبر شهید در میان ما حضور ندارد؛ بنابراین باید منویات، سیاست‌ها و برنامه‌های ایشان درباره دولت و خدمتگزاری به مردم در برنامه‌های هفته دولت تبیین و تشریح شود. دولت‌ها همواره از حمایت‌های مقام معظم رهبری برخوردار بوده‌اند.

راه‌اندازی هنرستان ایران‌ماهر در شهرستان

فرماندار دیّر از راه‌اندازی هنرستان ایران‌ماهر در شهرستان از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: رشته‌هایی در حوزه شیلات و فنی‌وحرفه‌ای در این هنرستان ارائه خواهد شد که می‌تواند به تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور و متناسب با ظرفیت‌های منطقه کمک کند.

سجادی درباره ساختمان قدیمی گمرک دیّر نیز گفت: احیای این بنا که نماد هویت تاریخی و تجاری شهرستان است، از مطالبات مردم به شمار می‌رود. این ساختمان به مزایده گذاشته شده و پیمانکار آن مشخص شده است؛ اما تاکنون با توجه به شرایط جنگ و غیره اقدام خاصی در زمینه اجرای طرح صورت نگرفته است که باید این موضوع با جدیت پیگیری شود تا این ساختمان به موزه تجارت دریامحور تبدیل شود.

فرماندار دیّر بر جذب و هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأکید کرد و گفت: برخی دستگاه ها هنوز اعتبارات خود را جذب نکرده‌اند که در صورت ادامه این روند، احتمال برگشت اعتبارات وجود دارد.

وی همچنین خواستار پرداخت بدهی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شرکت‌های آب و برق شد و افزود: ادارات آب و برق به صورت درآمد ـ هزینه‌ای فعالیت می‌کنند و اگر به دلیل پرداخت نشدن بدهی، آب یا برق دستگاهی قطع شود، بخشی از مسئولیت آن متوجه خود ماست. شرکت برق آمادگی تقسیط بدهی‌ها را دارد.

سجادی بر ارسال عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات و عملکرد خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه ستاد هفته دولت ارسال کنند.

رشد درآمد گمرک

فرماندار دیّر با اشاره به رشد درآمد گمرک اظهار کرد: درآمد گمرک از ۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان در حوزه تجارت و مبادلات اقتصادی است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بندر دیر و بندر الروئیس قطر افزود: در گذشته از بندر دیّر به بندر الروئیس صادرات انجام می‌شد، اما امروز واردات نیز از این بندر به بندر دیّر صورت می‌گیرد. باید با تسهیل امور، از استمرار صادرات از بندر دیر به الروئیس و واردات از الروییس به بندر دیر حمایت کنیم.