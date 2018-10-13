  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۴

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

کاهش دمای هوا در شهرهای خوزستان

کاهش دمای هوا در شهرهای خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه ها تا اواسط هفته روند کاهش دما به میزان دو تا سه درجه در استان را نشان می دهد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته حداکثر دمای استان ۴۱.۶ در ایستگاه رادار اهواز و حداقل دمای استان ۱۶.۲ در شهر ایذه به ثبت رسیده و طی همین مدت دمای هوای شهر اهواز بین ۲۴و ۴۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

وی با اشاره به وقوع پدیده شرجی در خوزستان در خصوص میزان رطوبت شهرهای این استان گفت: آبادان ۱۰۰ درصد، شادگان ۹۸ درصد، ماهشهر ۹۵، ایستگاه کشاورزی اهواز ۸۶ و هندیجان ۸۵ درصد رطوبت داشته اند.

سبزه زاری با بیان اینکه حداقل دید افقی در شهر شادگان ۵۰۰ متر، آبادان۱۲۰۰متر و ماهشهر ۱۴۰۰ متر است، اظهار کرد: بررسی نقشه ها تا اواسط هفته شدت و ضعف جنوبی بودن جریانات جوی و بالا بودن ضرایب ناپایداری را نشان می دهد که در بعضی ساعات به ویژه بعد از ظهرها باعث افزایش ابر و بعضا رگبار و رعد وربرق پراکنده خصوصا در مناطق شرقی و شمالی و با احتمال تندباد لحظه ای و گرد و غبار در بخش های از استان به ویژه در جنوبی و غربی و بعضا مرکزی، در صبحگاه هم افزایش رطوبت و شرجی یا مه صبحگاهی را نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: طی این مدت روند کاهش دما به میزان دو الی سه درجه در استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 4428920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار