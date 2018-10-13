واقعی تر شدن مشارکت دستگاه ها در رویدادهای قرآنی

محمدمهدی عزیززاده، دبیر کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در گفتگو خبرنگارمهر با اشاره به برگزاری چهل و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی گفت: جلسه چهل و هشتم کمیسیون تبلیغ و ترویج به ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز شنبه ٢١ مهر ماه از ساعت ١٠ الی ١٢ با حضور معاونان وزیر و نمایندگانی از دستگاه های عضو کمیسیون تشکیل شد.

وی در خصوص این جلسه افزود: در این جلسه در خصوص جداول تعاریف و برآورد هزینه ای و اعتباری اعتبارات در سال ١٣٩٧ و جدول وظایف و انتظارات دستگاه های عضو بحث و گفتگو شد.

دبیر این کمیسیون ادامه داد: در این جلسه دستور العمل هزینه کرد اجرای سند راهبردی در سالهای ۹۷و۹۸ بررسی شد و در نهایت به تصویب کمیسیون رسید. همچنین ضوابط اصلی هزینه کرد اعتبارات توسط این دستور العمل که در ۲۱ بند تنظیم شده تعیین می شود .

دبیر کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در ادامه اظهار داشت:عضویت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد در این کمیسیون بدون رای مخالف تصویب شد البته طبق روال آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، این پیشنهاد باید به صورت نهایی در شورا رای بیاورد .

عزیز زاده به دستور دیگر این جلسه اشاره کرد و ادامه داد: گزارش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن نیز در جلسه ارائه شد و اعضا در این خصوص نظراتشان را بیان کردند.

وی با تاکید به اینکه در جلسه قبل گزارش سازمان اوقاف از مسابقات بین المللی ارائه شد اظهارداشت:در این جلسه چند مصوبه خوب برای برپایی بهتر رویدادهای قرآنی در سطح ملی داشتیم. با پیگیری جدی تر این رویداد ها که ملی بوده و دستگاهی تلقی نمی شوند مصوباتی بود که در این خصوص به آنان پرداخته شد.

عزیززاده گفت:بازطراحی و واقعی تر کردن فعالیت های دستگاه ها جهت مشارکت بیشتر و اثر بخشی زیادتر از مصوبات دیگر این جلسه بود. به موجب این مصوبه افزایش جذابیت و کارآمدی را در خصوص دو رویداد قرآنی ملی مسابقات و نمایشگاه قرآن کریم شاهد خواهیم بود.

دبیر کمیسیون تبلیغ و ترویج ادامه داد: همچنین در مدل تقسیم کار فعالیت های تبلیغی ترویجی دستگاه های عضو طرح بحث شد اما گفتگو ها منتج به مصوبه ای نشد و بنابر این شد که دبیرخانه در یک فرصت آتی طرح ها را بررسی بیشتری کرده و در جلسه بعد مباحث ادامه پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: سه پیش دستور و سه دستور برای این جلسه پیش بینی کرده بودیم که سه پیش دستور بیان شد و به تصویب رسید اما از دستور ها تنها دستور اول فرصت طرحش پیش آمد.

عزیززاده در ادامه عنوان کرد :در این جلسه ٣٠ تن از مدیران و چهره های قرآنی همچون حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رییس سازمان بهزیستی، معاونان وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، نمایندگان حوزه های علمیه، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات، رییس دارالقرآن کریم، نمایندگان جامعه المصطفی و اتحادیه های قرآنی کشور حضور داشتند.

وی در پایان گفت: دو ساعت جلسه در زمان خودش برگزار شد و برای اینکه از دستوراتی که عقب مانده ایم جلسه بعدی این کمیسیون تا اواخر پاییز برگزار خواهد شد.