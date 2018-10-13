به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتسال ایران در سالهای اخیر در بخش مردان و زنان یک چهره کم ادعا و با دانش را روی نیمکت خود می دید. علی صانعی که بعد از یک دوره ناموفق روی نیمکت تیم ملی فوتسال به عنوان سرمربی، مجددا باتجربه تر به عنوان مدیرفنی به تیم بزرگسالان اضافه شد، کارش را در کنار سیدمحمد ناظم الشریعه آغاز کرد. نتایج خوب تیم ملی از یک سو و تجربه صانعی از سوی دیگر باعث شد تا وی هر از گاهی در تیم ها و در رده های سنی مختلف با عناوین متفاوت کسب افتخار کند.

صانعی بعد از عنوان سومی با تیم ملی فوتسال در جام جهانی کلمبیا، عنوان قهرمانی با تیم ملی در جام ملتهای آسیا، کسب عنوان قهرمانی با تیم بانوان در آسیا و همچنین کسب عنوان اولین دوره قهرمانی مسابقات فوتسال آسیا به عنوان سرمربی، سهمیه المپیک آرژانتین را به ایران رساند.

مسئولان کمیته فوتسال هم علی صانعی را به عنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب کردند تا وی این تیم را آماده المپیک کند. البته این تیم در راه آماده سازی و برگزاری بازی های تدارکاتی مشکلاتی داشت و در المپیک به جز برد مقابل جزایر سلیمان، برابر برزیل و روسیه شکست خورد تا انتقادها از صانعی بالا بگیرد.

صانعی بعد از مسابقه با روسیه رسما اعلام کرد که دیگر قصد کار در تیم های ملی را ندارد و این آخرین جایی است که با تیم های ملی همکاری می کند. هرچند که وی تاکید می کند پیش از این مسابقات تصمیمش را برای کناره گیری از تیم های ملی گرفته بود.

صانعی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از چند ماه پیش به بازیکنانم گفته بودم تمام تلاششان را بکنند چون این آخرین حضور من در تیم های ملی و در تمام رده های سنی است. قرارداد من اول آبان تمام می شود و دیگر قصد ندارم در تیم های ملی کار کنم.

وی تاکید کرد: از کادرهای فنی تیم های مختلف که در سالهای گذشته مرا تحمل کردند، تشکر می کنم.