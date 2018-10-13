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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

زمان دیدار معوقه مس سونگون اعلام شد

زمان دیدار معوقه مس سونگون اعلام شد

تبریز- زمان دیدار معوقه بین تیم‌ های مس سونگون ورزقان و حفاری اهواز از هفته پنجم لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مس سونگون ورزقان بازی معوقه خود در رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را برابر حفاری اهواز برگزار می کند تا پرونده نیم فصل بسته شود.

پرونده نیم ‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال درحالی با انجام دیدار معوقه دو تیم مس سونگون ورزقان و حفاری اهواز بسته خواهد شد که

شاگردان اسماعیل تقی پور، در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه جاری در سالن پورشریفی تبریز از حفاری اهواز پذیرایی می کنند.

با اعلام کمیته داوران علیرضا عبدالغنی، محمدعلی ترحمی، محمد بیاتی و رضا کیامنش این بازی را قضاوت می‌ کنند، بهمن غفاری نیز به عنوان ناظر داوری در این بازی حضور دارد؛ پیروزی مس سونگون در این دیدار، تنها اختلاف آن ها را با صدر جدول به یک امتیاز کاهش می دهد و تاثیری در تعیین نقش قهرمان نیم فصل ندارد.

هم اکنون در جدول رده‌ بندی لیگ برتر فوتسال، مس سونگون ۲۷ امتیازی بوده و در رده دوم قرار دارد، حفاری اهواز هم با ۲۰ امتیاز ۷ ام است.

کد مطلب 4428979

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