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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

اسامی درمانگاه های هلال احمر در عراق برای اربعین اعلام شد

اسامی درمانگاه های هلال احمر در عراق برای اربعین اعلام شد

دبیرکل جمعیت هلال احمر و رئیس کمیته امداد و نجات ستاد مرکزی اربعین، اسامی درمانگاه های هلال احمر در عراق برای خدمات رسانی به زائران اربعین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدی نسب در نامه ای به دستگاه ها و دست اندرکاران مراسم راهپیمایی زائران اربعین حسینی، اسامی این درمانگاه در شهرهای مختلف عراق را اعلام کرد.

النجف الاشرف:

۱- فندق النباء

۲- فندق ام القری

۳- صحن فاطمه الزهراء (سلام الله علیها) ثلاثه مفارز

۴- ثوره العشرین

۵- مرقد کمیل ابن زیاد (رحمه الله علیه) فی الکوفه

۶- مستشفی الفرات فی الکوفه

۷- مقابل مسجد حنانه

بین النجف الاشرف، الکربلاء المقدسه:

۱- عمود ۲۸۵

۲- عمود ۷۰۷

۳- عمود ۱۰۸۰

۴- عمود ۱۰۹۲

۵- مستشفی الحیدریه

۶- مجمع الزائرین التابع للعتبه الحسینیه

الکربلاء المقدسه:

۱- فندق ملاک

۲- فندق الماس شرق

۳- موقف الحرم

۴- باب الشهداء- روضتین- الابراهیمی

۵- محافظه

۶- منطقه ملحق- شارع عباس- مدرسه خالدات

۷- سید جوده

۸- شارع روضتین- بوبیات

۹- مقابل مستشفی الحسین (ع) - مدرسه النجات

۱۰- باب الشهداء- شارع الروضتین- بوبیات

۱۱- متنزه الحسین (ع)

۱۲- مستشفی الحسین (ع)

۱۳- صحن عقیله (سلام الله علیها)

۱۴- طویریج

۱۵- شارع القزوینی

کاظمین:

۱- شارع الامام علی (ع)

۲- شارع صاحب الزمان (عج)

۳- فندق جنه الفردوس

سامراء:

الحرم المطهر للامامین

کد مطلب 4428989
حبیب احسنی پور

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