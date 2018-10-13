اسامی درمانگاه های هلال احمر در عراق برای اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدی نسب در نامه ای به دستگاه ها و دست اندرکاران مراسم راهپیمایی زائران اربعین حسینی، اسامی این درمانگاه در شهرهای مختلف عراق را اعلام کرد.
النجف الاشرف:
۱- فندق النباء
۲- فندق ام القری
۳- صحن فاطمه الزهراء (سلام الله علیها) ثلاثه مفارز
۴- ثوره العشرین
۵- مرقد کمیل ابن زیاد (رحمه الله علیه) فی الکوفه
۶- مستشفی الفرات فی الکوفه
۷- مقابل مسجد حنانه
بین النجف الاشرف، الکربلاء المقدسه:
۱- عمود ۲۸۵
۲- عمود ۷۰۷
۳- عمود ۱۰۸۰
۴- عمود ۱۰۹۲
۵- مستشفی الحیدریه
۶- مجمع الزائرین التابع للعتبه الحسینیه
الکربلاء المقدسه:
۱- فندق ملاک
۲- فندق الماس شرق
۳- موقف الحرم
۴- باب الشهداء- روضتین- الابراهیمی
۵- محافظه
۶- منطقه ملحق- شارع عباس- مدرسه خالدات
۷- سید جوده
۸- شارع روضتین- بوبیات
۹- مقابل مستشفی الحسین (ع) - مدرسه النجات
۱۰- باب الشهداء- شارع الروضتین- بوبیات
۱۱- متنزه الحسین (ع)
۱۲- مستشفی الحسین (ع)
۱۳- صحن عقیله (سلام الله علیها)
۱۴- طویریج
۱۵- شارع القزوینی
کاظمین:
۱- شارع الامام علی (ع)
۲- شارع صاحب الزمان (عج)
۳- فندق جنه الفردوس
سامراء:
الحرم المطهر للامامین
نظر شما