اسامی درمانگاه های هلال احمر در عراق برای اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدی نسب در نامه ای به دستگاه ها و دست اندرکاران مراسم راهپیمایی زائران اربعین حسینی، اسامی این درمانگاه در شهرهای مختلف عراق را اعلام کرد.

النجف الاشرف:

۱- فندق النباء

۲- فندق ام القری

۳- صحن فاطمه الزهراء (سلام الله علیها) ثلاثه مفارز

۴- ثوره العشرین

۵- مرقد کمیل ابن زیاد (رحمه الله علیه) فی الکوفه

۶- مستشفی الفرات فی الکوفه

۷- مقابل مسجد حنانه

بین النجف الاشرف، الکربلاء المقدسه:

۱- عمود ۲۸۵

۲- عمود ۷۰۷

۳- عمود ۱۰۸۰

۴- عمود ۱۰۹۲

۵- مستشفی الحیدریه

۶- مجمع الزائرین التابع للعتبه الحسینیه

الکربلاء المقدسه:

۱- فندق ملاک

۲- فندق الماس شرق

۳- موقف الحرم

۴- باب الشهداء- روضتین- الابراهیمی

۵- محافظه

۶- منطقه ملحق- شارع عباس- مدرسه خالدات

۷- سید جوده

۸- شارع روضتین- بوبیات

۹- مقابل مستشفی الحسین (ع) - مدرسه النجات

۱۰- باب الشهداء- شارع الروضتین- بوبیات

۱۱- متنزه الحسین (ع)

۱۲- مستشفی الحسین (ع)

۱۳- صحن عقیله (سلام الله علیها)

۱۴- طویریج

۱۵- شارع القزوینی

کاظمین:

۱- شارع الامام علی (ع)

۲- شارع صاحب الزمان (عج)

۳- فندق جنه الفردوس

سامراء:

الحرم المطهر للامامین