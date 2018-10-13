به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «نیوز آرمنیا»، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با «هاگ هیویت» (Hugh Hewitt) درباره سفر آتی خود به منطقه اوراسیا اعلام کرد: این سفر در ادامه گفتگو میان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تابستان سال جاری در هلسینکی (پایتخت فنلاند) پیرامون روابط میان دو کشور و همچنین مواردی است که می توانیم پیشرفت هائی را در آن ها داشته باشیم.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد: ما مشکلات و اختلاف‌ هایی در منطقه قفقاز داریم. کشورهای حوزه قفقاز نقش جغرافیایی مهمی در تعامل با ایران ، روسیه و ترکیه دارند.

«جان بولتون» در ادامه افزود: به نظر من ایران دشمن آمریکا است.... به همین دلیل بود که رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام خارج شد! به همین دلیل تحریم‌ های اقتصادی در حال اعمال مجدد هستند. به همین دلیل ما حداکثر فشار را بر ایران وارد می‌ کنیم و البته شفاف بگویم؛ تأثیر زیادی را نیز در این راه داشته ایم!