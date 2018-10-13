پلیس دهلران آماده خدمات رسانی به زوار اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید شبانه از یگان ها با بیان اینکه پلیس با آغوش باز از زائران اربعین استقبال خواهد کرد، گفت: پلیس دهلران در ایام اربعین آمادگی صددرصد برای خدمت رسانی به زائران اربعین در شهرستان مرزی دهلران را دارد.

وی گفت: شهرستان دهلران در مسیر اصلی به مرز مهران و تردد زوار اربعین قرار دارد که ماموران انتظامی شهرستان دهلران وظیفه سنگینی در تأمین امنیت اربعین دارد و اقدامات پلیس به گونه ای می باشد که احساس امنیت را برای زائرین به همراه خواهد داشت.

سرهنگ مکی در پایان افزود: هدف آرمانی نیروی انتظامی را آسایش، آرامش و امنیت پایدار زوار سالار شهیدان است و در مسیر خدمتگذاری به زائرین اربعین از همه ظرفیت و توانایی ها استفاده می کنیم.