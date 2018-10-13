استفاده از صفت «محرومیت» برای استان برخوردار بوشهر جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر شنبه در مراسم جشن معارفه دانشجویان جدید دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی در استان بوشهر تلاشهای خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برای داشتن آیندهای روشن و توسعه و پیشرفت استان نیازمند توجه به مسائل علمی و آموزشی هستیم، اضافه کرد: در این راستا تلاش داریم تا زیرساختهای مورد نیاز در این بخش فراهم شود.
استاندار بوشهر خواستار تقویت فرهنگ مطالبهگری در بین دانشجویان شد و ادامه داد: در صورتی که در سطح جامعه فرهنگ مطالبهگری نهادینه شود مسئولان نیز خود را موظف به پاسخگویی به خواستههای مردم جامعه میدانند.
وی داشتن دانشجویان موفق و توانمند را از مهمترین افتخارات و ظرفیتهای یک جامعه دانست و بیان کرد: دانشجویان و جوانان مهمترین سرمایه جامعه هستند و آینده جامعه متعلق به این گروه است.
گراوند با اشاره به اینکه دانشگاه خلیج فارس بوشهر یکی از مراکز آموزش عالی پر افتخار ایران است، خاطرنشان کرد: دانشجویان امید و سازندگان آینده جامعه اسلامی هستند و باید حمایت لازم از آنها صورت گیرد.
وی با تاکید بر حمایت و کمک به دانشگاه برای حل مشکلات زیرساختی تصریح کرد: انتظار داریم با تدابیر لازم در حل مشکلات خوابگاهی دانشگاه خلیج فارس گامهای اساسی برداشته شود.
استاندار بوشهر از تامین و پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای تسریع در تکمیل دانشکده هنر و معماری بوشهر خبر داد و افزود: امیدواریم در دانشگاهها زمینه تقویت امید و مطالبهگری فراهم شود.
وی گفت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی متعددی است و پیشینه درخشانی در زمینههای مختلف دارد و استفاده از عبارت محروم برای استان بوشهر جایز نیست.
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