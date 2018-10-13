شرکت بیش از ۵ هزار نفر در دوره های امداد ونجات خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر ، سید مجتبی احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود از ابتدای سال تاکنون ۲۷۹ دوره آموزش امداد وکمک های اولیه برگزار شد و پنج هزارو۵۶۵ نفر دراین دوره ها پذیرفته شدند.

وی افزود:از این تعداد دوهزارو ۳۳۸نفر مرد وسه هزارو ۲۲۷ نفر زن بودند، همچنین با برگزاری۹۳ دوره آموزشی مهارتهای پایه داوطلبی نیز برای یک هزارو ۷۲۸ نفر از افرادی که با موفقیت این دوره را گذراندند گواهی صادر شد.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: در برنامه های آگاه سازی واطلاع رسانی این استان ،چهل وهفت هزارو ۴۳۸ بروشور آموزشی به همراه چهار هزارو ۲۸۳ پوستر توزیع و ۷۹ مسابقه آموزشی نیزبرگزار شده است.

وی همچنین در ارتباط با برگزاری بزرگترین مانور امدادی شرق کشور اظهار کرد: یکصد نیروی عملیاتی در قالب چهار تیم امداد کوهستان ، یک تیم امداد هوایی ، یک تیم انست،و دو تیم اسکان اضطراری در این مانور مشترک امدادی که با همکاری آتش نشانی واورژانس انجام شد شرکت کردند.

احمدی گفت:دو دستگاه چادر امدادی به منظور اسکان اضطراری ودرمانگاه در این مانور برپا شد و هشت دستگاه خودروی امدادی شامل دو دستگاه امبولانس ،سه خودروی کمک دار ،یک خودروی ست نجات ویک خودروی آنست ویک دستگاه خودروی آرگو نیز در این عملیات به کار گرفته شد.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی تاکید کرد: در این عملیات ۴۰ نفر از اعضا کانون دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد نیز حضور داشتند وعملیاتهای امداد ونجات وتخلیه اضطراری از ارتفاع با راپل ،تخلیه اضطراری ساختمان به همراه آموزش پناهگیری وخروج ایمن در این مانور برگزار شد.