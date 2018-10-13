مجموعه بزرگ ورزشی ویژه معلولان در قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس مالمیر در نشست خبری ستاد اجرایی بزرگداشت هفته ملی پارالمپیک استان قزوین که روز شنبه در آموزش و پرورش استثنایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حوزه ورزش استعدادهای درخشانی داریم که در صورت شناسایی و حمایت میتوانند افتخارآفرین باشند.

وی افزود: در حال حاضر دو سالن ورزشی ویژه برای معلولان داریم و سرانه ورزش بسیار پایین است و باید برای آن تدبیر کرد.

مالمیر تصریح کرد: ورزش برای عموم مردم یک تفریح و درکنارآن قهرمانی است و برای معلولان نقش توانبخشی و حضور در اجتماع را دارد اما اگر معلول رشته ورزشی را اشتباه انتخاب کند دچار آسیب های فیزیکی هم می شود و ما وظیفه داریم برای انتخاب درست رشته های ورزشی نیز راهنمایی لازم را انجام دهیم.

وی اظهارداشت: اختصاص ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده به ورزش موجب احیا رشته های ورزشی شد و اعتبارات ورزشی تا ۵۰۰ برابر افزایش یافت و به توسعه ورزش کمک شایانی کرد.

مالمیر یادآورشد: در استان قزوین ۵۲ هیئت ورزشی داریم که اکثرا تک رشته ای هستند اما در بخش معلولان ۲۱ رشته داریم.

وی گفت: یک سالن ورزش ویژه معلولان داریم که بالای ۲۰ سال قدمت دارد ولی هیچ سالنی مناسب سازی نشده و در شرایطی که بطور میانگین ۱۰ درصد جمعیت استان معلول است اما امکانات ما مناسب این جمعیت نیست و در مناسب سازی شهری و سالنهای ورزشی هم مشکل داریم.

مالمیر یادآورشد: بیشتر معلولان از روستا هستند و از دهیاران و بخشداران انتظار داریم اگر فرد معلولی را می شناسند به هیئت جانبازان و معلولان معرفی کنند.

دبیر هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان قزوین تصریح کرد: باید در بخش ورزشی زیرساخت مهیا شود و با توجه بیشتر به ورزش معلولان به توانبخشی این افراد کمک کنیم.

مالمیر گفت: ورزش به افزایش توانمندی و روحیه معلولان کمک می کند اما در ۲۱ رشته فقط سه مربی داریم و باید این کمبود جبران شود اما در کنار آن ظرفیت های زیادی هم داریم و برای نمونه آماده ایم پذیرای دوره های مربیگری معلولان کشور در قزوین باشیم.

مجموعه بزرگ ویژه معلولان در قزوین احداث می شود

مالمیر در خصوص ضرورت احداث مجموعه بزرگ ورزشی در قزوین اظهارداشت: یک زمین ۵ هزار متری در پونک ویژه معلولان در حال تملک است تا بتوانیم با کمک بخش خصوصی علاقمند فاز اول ساخت ورزشگاه ویژه معلولان را با ۷ میلیارد تومان عملیاتی کنیم.

وی در خصوص ورزشکاران پارالمپیک هم گفت: تعداد این ورزشکاران بسیار کم است اما با استعداد یابی ورزشی نسبت به شناسایی و تضمین سلامت و تندرستی ورزشکاران معلول اقدام می کنیم.

مالمیر اظهارداشت: در حال حاضر ۱۲۰ معلول ورزشکار داریم که به صورت مستمر ورزش می کنند و در هیئت جانبازان و معلولان استان ساماندهی ورزشکاران نونهال تا بزرگسال را آغاز کرده ایم که حدود ۷۰۰ نفر ورزشکار به صورت مستمر و پراکنده در این هیئت شناسایی شده اند.

دبیر هیت جانبازان و معلولان استان قزوین تصریح کرد: تیم اعزامی ایران در مسابقات پارآسیایی جاکارتا مقام سوم را کسب کرد که شش نفر از استان قزوین نماینده داشتیم.

وی با اعلام اسامی مدال آوران تیم اعزامی به مسابقات پارآسیایی جاکارتا گفت: قهرمانان شایسته استان قزوین موفق شدند در این رقابت ها باکسب ۲ مدال طلا توسط حسین فرزانه سیاهکل در والیبال نشسته و محسن جلیلوند در گلبال، همچنین یک مدال نقره توسط علیرضا قورچی بیگی در شطرنج نابینایان و کم بینایان و یک مدال برنز توسط سمیرا جلیلوند در گلبال بانوان به افتخارات کشور و استان بیفزایند که جای تقدیر دارد.