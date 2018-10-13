۸ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری در خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش مهر، هادی آرین شامگاه شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به شاخصه های خراسان جنوبی بیان کرد: از سال ۸۳ خراسان جنوبی با جدا شدن از خراسان بزرگ تشکیل شد و در سال ۹۲ طی دو سال الحاق شهرستان های فردوس و طبس را داشتیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سومین استان پهناورکشور هستیم، افزود: نرخ رشد جمعیت بر اساس اخرین سرشماری ۰.۹۸درصد است که چهار شهرستان خراسان جنوبی مهاجر فرست بوده اند.

وی افزود: در این استان ۵۲ درصد جمعیت، شهرنشین هستند.

آرین با بیان اینکه پایین ترین تراکم جمعیت را در طبس و بیشترین تراکم را در بیرجند داریم، بیان کرد: نسبت جنسیتی مردان به زنان ۰.۱۰۳ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با اشاره به پارامترهای اقتصادی بیان کرد: ارزش افزوده استان طی سال های ۸۴ تا ۹۴ از ۹ هزار و دو میلیارد ریال به ۶۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی بیان کرد: نرخ تورم بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آماری ایران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۷.۱ درصد بوده که این میزان در نرخ کشور ۲۵.۷ بوده است.

آرین نرخ بیکاری را ۱۱.۵ درصد دانست و افزود: نرخ مشارکت اقتصادی با ۴۰.۷ از متوسط کشوری بالاتر است.

وی با بیان اینکه ۸۶ درصد مجموع سرمایه گذاری ها در استان انجام شده است، گفت: از این میزان ۱۴درصد سرمایه گذاری خارجی است.

آرین بیان کرد: کل سرمایه گذاری های جذب شده هشت هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال بوده که برای چهار هزار و۴۴۶ نفر اشتغال ایجاد شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: این استان در تولید زعفران رتبه دوم، رتبه چهارم تولید پنبه و رتبه پنجم گل نرگس و پسته را دارد.