نشست ۶ روزه FATF برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیمگیری کند.
یکی از موضوعات این نشست ارزیابی پیشرفت جمهوری اسلامی در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیمگیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن خواهد بود.
در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از ۸۰۰ مقام از ۲۰۴ کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمانهای بینالمللی برای شرکت در نشست ۶ روزه «افایتیاف» در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس میآیند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست ۶ روزه ۱۴۰ سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بینالمللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد استانداردهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بینالمللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی مهم ارزیابی می شود.
افایتیاف که فعالیتهای ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینههای خروج کامل خود از فهرست سیاه را فراهم کند.
