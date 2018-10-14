سرقت نیسان آبی در قائمشهر پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد ولی مرادی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروی نیسان در شهرستان قائم شهر ، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر، تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی های همه جانبه و همکاری های مردمی سارقان را که در داخل باغی در آن شهرستان سکونت داشتند شناسایی کردند.

سرهنگ مرادی، خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی های قضائی ۲ نفر از سارقان که در حال استعمال مواد مخدر در محل مورد نظر بودند، در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

وی در ادامه از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی از متهمان خبر داد و، افزود: این دو سارق حرفه ای در بازجویی های به عمل آمده به سرقت خودرویی که در اختیار آنان بوده توسط یکی از همدستانشان اعتراف کردند، که با تشکیل تیم های اطلاعاتی و عملیاتی سرکرده این باند در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی قائم شهر، اظهار داشت: متهمان در ادامه بازجویی های به عمل آمده تاکنون به سرقت ۷ دستگاه خودروی نیسان در این شهرستان و شهرستان های همجوار اعتراف کردند و در بازدیدهای به عمل آمده از محل اختفای سرکرده این باند ۶ دستگاه خودروی سرقتی دیگر نیز کشف شد.

مرادی با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: تحقیقات پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی در خاتمه از شهروندان خواست: برای جلوگیری از سوء استفاده سارقان، خودروی خود را به انواع وسایل ایمنی و بازدارنده نظیر قفل پدال، قفل فرمان و دزدگیر الکترونیکی مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.