به گزارش خبرنگار مهر، شاید کتاب «راهنمای انیمیشن‌هایی برای کلاس فلسفه برای کودکان» نخستین تجربه در زمینه نگارش راهنکایی مکتوب برای استفاده از انیمیشن در برنامه فلسفه برای کودکان باشد. در کشورهای مختلف از انیمیشن‌ها به عنوان محتوا و محرک فرایند تفکر در حلقه کند و کاو استفاده می‌شود، اما معمولاً راهنمایی مکتوب برای آنها ارائه نمی‌شود، جز اینکه مفاهیم و ایده‌های اصلی مختصراً در سایت‌ها معرفی می‌شوند.در این کتاب برای هر انیمیشن این بخش‌ها تدارک دیده شده است:

۱. ایده های اصلی، ۲. طرح بحث، ۳. فعالیت‌ها.

انیمیشن‌هایی که برای این مجموعه انتخاب شده‌اند عبارت‌اند از «باب اسفنجی» قسمت ته‌مانده و بی‌کس، «زنان کوچک» قسمت اشتباه سارا، «باب اسفنجی» قسمت گری به حمام می‌رود، «تعادل»، «آقای خط-جنگ بر سر گل»، «شبکه‌های مجازی»، «عصر یخبندان»، بخش مربوط به هویت و «پل».

کتاب «راهنمای انیمیشن‌هایی برای کلاس فلسفه برای کودکان» تالیف سعید ناجی و سمانه عسکری در ۱۵۲ صفحه به قیمت ۱۸ هزار تومان از سوی انتشارات کرگدن منتشر شده است.