۱۲۰۰۰ زائر از مرز شلمچه عبور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی عصر امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: هم اکنون ۴۵۰ موکب در سطح خرمشهر مستقر هستند تا به ارایه خدمات به زائران اربعین حسینی بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه تدابیر لازم جهت تسهیل و رفاه زائران در نظر گرفته شده است اظهار داشت: مشکلات جزئی سال های گذشته رفع شده و امسال پارکینگ های این شهرستان با ظرفیت ۷۰۰ هزار خودرو آماده پذیرش زوار هستند.

فرماندار خرمشهر اضافه کرد: در راستای سرعت بخشی به اعزام زائران از عاشقان امام حسین(ع) تقاضا می شود تا با در دست داشتن روادید به مرزهای مشخص شده مراجعه کنند.