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۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۱۱

فرماندار خرمشهر:

۱۲۰۰۰ زائر از مرز شلمچه عبور کردند

۱۲۰۰۰ زائر از مرز شلمچه عبور کردند

تبریز- فرماندار خرمشهر گفت: تاکنون ۱۲هزار نفر زائر از مرز شلمچه عبور کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی عصر امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: هم اکنون ۴۵۰ موکب در سطح خرمشهر مستقر هستند تا به ارایه خدمات به زائران اربعین حسینی بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه تدابیر لازم جهت تسهیل و رفاه زائران در نظر گرفته شده است اظهار داشت: مشکلات جزئی سال های گذشته رفع شده و امسال پارکینگ های این شهرستان با ظرفیت ۷۰۰ هزار خودرو آماده پذیرش زوار هستند.

فرماندار خرمشهر اضافه کرد: در راستای سرعت بخشی به اعزام زائران از عاشقان امام حسین(ع) تقاضا می شود تا با در دست داشتن روادید به مرزهای مشخص شده مراجعه کنند.

کد مطلب 4430216

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