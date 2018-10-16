خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سعید رضایی: نگاهی به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و صنعتی استان بوشهر موید این نکته است که این استان برای یک کشور فرصت شغلی دارد و می‌توان از آن به عنوان نگین اشتغال و کارآفرینی یاد کرد.

در شرایطی که اقتصاد کشور ما بر اساس نفت شکل گرفته است، صادرات ۹۵ درصد از نفت از استان بوشهر بیانگر نقش بسیار مهم این استان در اقتصاد و درآمدزایی برای کشور است و البته این تنها یکی از ظرفیت‌های استان است.

تولید حدود ۷۰ درصد از گاز کشور در پارس جنوبی و همچنین استقرار صنایع عظیم استخراج نفت و گاز و پالایشگاه‌ها و احدهای پتروشیمی یکی دیگر از ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است.

علاوه بر صادرات اغلب نفت کشور از طریق استان بوشهر، این استان در زمینه صادرات غیرنفتی نیز سهم بسیار بالایی دارد و حدود ۴۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور نیز از طریق استان بوشهر انجام می‌شود.

درواقع باید اذعان کنیم که اقتصاد و درآمدزایی کشور و تولید ناخالص داخلی کشور وابستگی شدیدی به استان بوشهر دارد و جمع‌شدن این صنایع در استان کم‌مساحت و کم‌جمعیت بوشهر به نوعی بیانگر تراکم ظرفیت‌ها در این استان است.

داشتن ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی، استقرار تنها نیروگاه اتمی کشور، صنایع آبزی‌پروری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، دریا و بنادر و گمرکات و . . . از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی استان بوشهر هستند که هر یک به تنهایی می‌توان برای یک استان کافی باشد.

بوشهری‌ها سهمی از صنایع نفت و گاز ندارد

سال‌ها است که مردم استان بوشهر میزبان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده‌اند و هر ساله شاهد توسعه و گسترش این صنایع در گوشه‌ای از این استان هستیم و الحق باید اذعان کنیم که مردم این استان میزبان شایسته‌ای برای این صنایع بوده‌اند.

صنایع مستقر در استان بوشهر سودی برای مردم این دیار نداشته‌اند و تنها بیکاری و آلایندگی نصیب مردم استان شده است بسیاری از مردم استان بوشهر با استقرار صنایع نفت و گاز به صورت اختیاری یا اجباری از شهر و روستای خود جابجا شده‌اند، در دوران دفاع مقدس مردم زیر بمباران عراقی‌ها در کنار صنعت‌گران ماندند و امروزه نیز این صنایع درد و رنج‌های بسیاری را نصیب مردم کرده‌اند.

انتظار می‌رود با وجود تحمل دردها و رنج‌ها و ایستادگی و مقاومت مردم و همکاری‌های صورت گرفته برای توسعه این صنایع، صنعت نیز نگاهی مهربان و همراه با عطوفت به مردم استان بوشهر داشته باشد ولی تاکنون اینگونه نبوده و در آینده نیز اینچنین نخواهد شد.

صنایع مستقر در استان بوشهر سودی برای مردم این دیار نداشته‌اند و تنها بیکاری و آلایندگی نصیب مردم استان بوشهر شده است. بسیاری از مشاغل سنتی مردم برچیده شده است و صنعتی جای ان را گرفته است که افرادی از دیگر نقاط کشور و یا بعضا از دیگر کشورها در آن مشغول شده‌اند.

نفت‌وگاز بوشهری‌ها را بیکارتر کردند

اگر از دور به ظرفیت‌های استان بوشهر نگاه کنیم می‌بینیم که این استان علاوه بر اینکه نباید حتی یک نفر بیکار داشته باشد، در استان‌های هم‌جوار آن نیز نباید فرد بیکاری وجود داشته باشد.

اما وقتی به درون استان بوشهر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با تصورات بیرونی متفاوت است، نرخ بیکاری در استان بوشهر صفر که نیست، هیچ؛ خیلی هم بالا است و این صنایع و ظرفیت‌ها مشکل بیکاری را حل نکرده است.

استقرار صنایع بسیاری از مشاغل سنتی از جمله کشاورزی و صیادی و تجارت دریایی را با چالش جدی روبرو کرده و بسیاری از این مشاغل به کلی از بین رفته است استقرار این صنایع بسیاری از مشاغل سنتی از جمله کشاورزی و صیادی و بعضا تجارت دریایی را که به عنوان مهمترین مشاغل مردم این دیار محسوب می‌شدند را با چالش جدی روبرو کرده و بسیاری از این مشاغل به کلی از بین رفته است.

علاوه بر این، استقرار صنایع نفت و گاز و تاسیسات صنعتی باعث شده تا تدابیر لازم برای ایجاد اشتغال مردم استان بوشهر در دیگر بخش‌ها مورد بی‌توجهی قرار گیرد و همه مسئولان تصمیم بگیرند که صنایع نفت و گاز مشکل اشتغال را در استان بوشهر حل کند ولی هیچگاه اینگونه نشده است و این صنایع محلی برای کسب درآمد غیربومی‌ها بوده است.

مصوبه دولت عملی نشد

هر زمانی که مشکلات بیکاری جوانان استان بوشهر مطرح می‌شود، مسئولان از رئیس جمهور گرفته تا مدیران استانی نگاهشان به سمت پارس جنوبی بوده است و مصوباتی در این زمینه داشته‌اند و به دیگر ظرفیت‌ها نگاهی نکرده‌اند. پارس جنوبی هم که جایی برای مردم استان بوشهر نداشته است.

مهدی یوسفی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این زمینه اظهار داشت: در سال ۸۴ مقرراتی وضع شد که بر اساس آن باید ۵۰ درصد از نیروهای پارس جنوبی را افراد بومی تشکیل می‌دادند ولی این مهم محقق نشد.

وی اضافه کرد: در سال ۹۲ و زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، سهم نیروهای بومی در پارس جنوبی ۲۲ درصد بود و در این مدت علی‌رغم اینکه برخی از طرح‌ها به بهره‌برداری رسید و این موضوع باعث کاهش تعداد نیروی کار در این منطقه می‌شد، ولی با سیاستی که در جذب نیروهای جدید اتحاذ شد، سهم نیروهای بومی در این منطقه افزایش یافت.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خاطرنشان کرد: در طرح‌های جدید همچون فاز ۱۲ و فازهای ۱۵ و ۱۶ و پتروشیمی‌های بوشهر و مرجان و . . . سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای نیروهای بومی در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: نتیجه این اقدامات این شد که از ۶۰ هزار نیرویی که در منطقه ویژه پارس مشغول به کار هستند، حدود ۱۸ هزار نفر یعنی ۳۰ درصد نیروها بومی هستند و سهم نیروی بومی در این منطقه از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

یوسفی با بیان اینکه هدف‌گذاری ما دست‌یابی به اشتغال ۵۰ درصدی نیروهای بومی در این منطقه است، تصریح کرد: باید اقدامات مناسبی برای دست‌یابی به این هدف انجام شود.

بومی‌ها در اولویت اشتغال پارس جنوبی باشند

نماینده مردم کنگان، جم، عسلویه و دیر در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: شایسته نیست که مردم استان بوشهر با وجود میزبانی از خیل عظیم صنایع، جوان بیکار داشته باشند و باید سهم استان از این صنایع داده شود.

سکینه الماسی با تاکید بر اینکه جوانان بومی استان بوشهر باید در اولویت اشتغال در پارس جنوبی باشند، تصریح کرد: اشتغال و جذب ۵۰ درصدی نیروهای بومی در پارس جنوبی حق مردم این دیار است که باید عملی شود.

وی ادامه داد: از همه ظرفیت‌ها برای گرفتن حق مردم استان بوشهر از صنایع استفاده می‌کنیم و انتظار داریم که صنایع نیز نگاه بهتر و مطلوب‌تری به محیط پیرامونی و میزبانان خود داشته باشند.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در آینده نزدیک با فعال کردن صنایع پایین دستی برای ایجاد اشتغال پایدار که سود خوبی خواهد داشت، وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت.

سهم استان بوشهر بیماری و بیکاری است

برخی از مشاغل از بین رفته و صنایع نیز علی‌رغم تاکیدات بسیار زیادی که صورت گرفته هنوز هم حق مردم این دیار را نداده‌اند و به جای آن بیکاری و بیماری ناشی از فعالیت صنایع نصیب مردم شده است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به مشکل آلایندگی و اشتغال و وضعیت آلودگی دریا و خشکی در شهرستان عسلویه اظهار داشت: دریا آلوده شده است و صیادان مسافت طولانی‌تری باید بروند. وضعیت کشاورزی هم خیلی بد شده است و جوان‌ها بیکار شده‌اند.

حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد بیان کرد: سلامت مردم در معرض خطر است و این موضوع باید به طور اهم مورد توجه قرار گیرد. سرشماری سلامت مردم و راه اندازی مرکز مطالعاتی دراین زمینه اقدام خوبی است.

وی به موضوع اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: تاکید و اصرار داریم که در ادارات از نیروهای بومی استفاده شود؛ این امر هم اشتغال ایجاد می کند و هم احترام به مردم شهرستان عسلویه است.

بیماری‌های ناشی از فعالیت صنایع نیز برای مردم دردسرساز شده است و جاسم زارعی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه چندی پیش گفت: متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که در سنوات اخیر، تومورها و سرطان‌ها دومین علت مرگ و میر در شهرستان بوده است که به نوعی می تواند با نداشتن پیوست سلامت شرکت‌های فعال در منطقه، مرتبط باشد.

بهبود وضعیت اشتغال در استان

استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه اشتغال در استان بوشهر را به صورت جدی در دستور کار داریم و علاوه بر تلاشی که برای اشتغال در صنایع مستقر در استان داریم، از دیگر ظرفیت‌ها نیز غافل نیستیم.

عبدالکریم گراوند با تاکید بر اینکه سهم اشتغال مردم استان بوشهر در پارس جنوبی و دیگر صنایع باید لحاظ شود و پیگیر این موضوع هستیم، اضافه کرد: تلاش داریم با همکاری بانک‌ها و ارائه تسهیلات مناسب شاهد بهبود اشتغال در استان باشیم.

وی با اشاره به توسعه اشتغال روستایی و عشایری و اختصاص تسهیلات مناسب به این بخش، افزود: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های متعدد برای توسعه اشتغال روستایی است که از جمله می‌توان به بخش‌های کشاورزی، شیلاتی و تولیدی اشاره کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی در استان بوشهر باید سرعت بیشتری بگیرد، اضافه کرد: طی یک سال گذشته نرخ بیکاری در استان بوشهر از ۱۱.۷ درصد به ۱۰.۹ درصد کاهش یافته است.

هرچند که باید پیگیر بهبود اشتغال جوانان استان بوشهر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی باشیم، ولی اکنون و با تکیه بر تجربه سال‌ها قبل باید نگاهی به دیگر ظرفیت‌های استان داشته باشیم.

یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال در استان بوشهر توسعه گردشگری با تکیه بر تقویت گردشگری دریایی است که می‌توان به اندازه یک کشور بزرگ اشتغال‌زایی ایجاد کند؛ البته در این مسیر باید از تنگ‌نظری‌هایی که در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی وجود دارد چشم‌پوشی شود تا به نتایج مطلوب‌تری برسیم.

توسعه مشاغل دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه، تقویت تجارت دریایی به ویژه در حوزه صادرات، گردشگری دریایی، بازی‌های آبی و دریایی و صنایع بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی از دیگر ظرفیت‌های ممتاز استان بوشهر است.