سازمان میادین پیشقدم در ثبت اطلاعات قراردادهای بالای ٢٥٠ میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد افزود: به نیروهای نظارتی به منزله مشاورانی آگاه و امین نگاه می کنیم و اعتقاد داریم سیستم های نظارتی با پیشگیری از تخلف و گرفتن دست همکاران، مسئولیت حفاظت و صیانت از مجموعه را بر عهده دارند.

در ادامه، مدیر حراست معاونت خدمات شهری شهرداری تهران از سازمان مدیریت میادین با توجه به در اختیار داشتن بیش از ٢٤٠ میدان و بازار به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های شهرداری تهران نام برد و گفت: در اوضاع و احوال اقتصادی موجود، نقش و تاثیر این سازمان و میادین و بازارهای تحت پوشش آن، بیش از پیش روشن شد.

رافع جعفریان با تاکید بر اینکه میادین و بازارهای میوه و تره بار با ایجاد قدرت خرید برای طبقات ضعیف و متوسط جامعه، شرایط سخت اقتصادی را قابل تحمل کردند و اجازه ندادند سبد معیشتی مردم خالی بماند، افزود: سازمان مدیریت میادین در تحمل پذیر کردن مسائل و مشکلات اقتصادی بسیار موثر بوده است.

در پایان این مراسم، از زحمات «رضا اکبری» مدیر سابق حراست سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تقدیر شد و «سجاد کاهه» به عنوان مدیر جدید حراست این سازمان معرفی گردید.