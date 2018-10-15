دیدار «عمار حکیم» با «نچیروان بارزانی» و هیأت حزب دموکرات کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در رأس هیأتی بلندپایه با سفر به کردستان عراق با مسعود بارزانی و شماری از اعضای حزب دمکرات کردستان دیدار و گفتگو کرد.

آخرین تحولات اوضاع سیاسی عراق و الزامات قانون اساسی در راستای تشکیل دولت آتی از جمله موضوعات مورد بحث دو طرف در این دیدار بود.

سید عمار حکیم با بیان این مطلب که دولت آتی باید نماینده همگان باشد، بر اهمیت رایزنی میان فراکسیون های سیاسی و نخست وزیر مامور به تشکیل حکومت تاکید کرد.

وی با بیان مجدد دیدگاه خود مبنی بر لزوم حمایت از دولت آینده، تصریح کرد: تلاش برای موفقیت در این خصوص مسئولیت همگان است، درست همانند شکست که بازخوردهای آن متوجه همه خواهد شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در این دیدار با اشاره به جایگاه عراق و نوع نگرش جهان به این کشور به دلیل ارائه نمونه ای کامل از چرخش مسالمت آمیز قدرت و تبادل نقش ها، خواستار بهره گیری از این دستاوردها برای تقویت جایگاه عراق شد.

سید عمار حکیم در ادامه خواستار تکیه بر گفتمان به عنوان راهکار حل و فصل مشکلات موجود میان بغداد و اربیل شد و خاطر نشان کرد: استفاده از منطق گفتمان برای حل مشکلات به سود همگان است.

رهبر جریان حکمت ملی همچنین با «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد.

سید عمار حکیم در این دیدار با اشاره به اهمیت حمایت از دولت آتی گفت: همگان باید در مرحله پیش‌رو مسئولیت‌پذیر باشند.

وی با اشاره به لزوم اتکا به ابزار رایزنی و تبادل نظر به عنوان راهکاری برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها، خاطر نشان کرد: گفتمان میان بغداد و اربیل و مراجعه به قانون اساسی، شیوه صحیح حل مشکلات است.

رهبر جریان حکمت ملی همچنین با اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق نیز دیداری برگزار کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر اهمیت مقدم شمردن منافع عمومی بر منافع شخصی، از همگان دعوت کرد به مسئولیت خود را در قبال تغییراتی که مد نظر همه‌ آحاد ملت است، عمل کنند.

دو طرف در این دیدار درباره پرونده تشکیل دولت آتی و مسئولیت فراکسیون های سیاسی و نخست وزیر مامور به تشکیل دولت، رایزنی کردند.

رهبر جریان حکمت ملی در پایان بر حضور همه طیف ها و قومیت های عراقی در تشکیل دولت آینده تاکید کرد.

در همین حال، سید عمار حکیم در ادامه رایزنی‌های خود با جناح‌های کردی، با رهبران جنبش تغییر (گوران) در شهر سلیمانیه دیدار کرد.

در این دیدار تحولات سیاسی اخیر عراق و پرونده تشکیل دولت آینده مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص مسئولیت‌هایی که هر یک از جناح‌های سیاسی و نخست‌وزیر مأمور به تشکیل دولت عراق در مسیر موفقیت در انتخاب وزرا بر عهده دارند رایزنی شد.

سید عمار حکیم حکیم با بیان اینکه تفاوت دیدگاه‌ها خود یک نقطه قوت است گفت‌ که این مسأله مانع متحد بودن در مواجهه با چالش‌ها نمی‌شود.

وی با تأکید مجدد بر اینکه مشکلات میان بغداد و اربیل با گفتمان و مذاکره قابل حل و فصل است، از همگان خواست تا منافع ملی را بر منافع شخصی مقدم بشمارند.

رهبر جریان حکمت ملی در پایان افزود: حمایت از دولت آتی از جمله اولویت‌ها برای تحقق مطالبات مردم، خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و محقق کردن تغییرات سیاسی و اقتصادی است.

وی همچنین با اعضای دفتر سیاسی اتحاد میهنی اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد.

سید عمار حکیم در این دیدار نتایج انتخابات اخیر اقلیم و نیز انتخاب برهم صالح به سِمت ریاست جمهوری عراق را به حزب اتحاد میهنی تبریک گفت.

وی با تاکید بر این مطلب که قدرت عراق در سایه تنوع قومی این کشور است، گفت: کُردها همواره جزئی اصیل و ریشه دار در میان قومیت های عراقی بوده و هستند.

سید عمار حکیم با برشمردن اهمیت حفظ ساختار فدرال حکومت عراق به عنوان ضمانتی برای همگان، تاکید کرد: قدرت عراق با اتحاد و یکپارچگی همه قومیت های موجود در این کشور محقق می شود.

رهبر جریان حکمت ملی در این دیدار بر حمایت از دولت آتی در راستای انجام مسئولیت های خود، نزدیک سازی دیدگاه گروه های سیاسی و اصل میانه روی تاکید کرد.

سید عمار حکیم در جریان حضور خود در اقلیم کردستان، با حضور در آرامگاه جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق، به مقام وی ادای احترام کرد.