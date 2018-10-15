تزئینات گنبد سلطانیه در معرض دید عموم قرار می گیرد

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تزئینات گنبد سلطانیه، گریزی به استقرار مرمت‌گرهای ایتالیایی در اواخر دهه ۵۰ برای مرمت گنبد سلطانیه زد و تصریح کرد: بعد از بیش از ۴۰ سال، برای اولین‌بار توسط مرمت‌گران و متخصصان پایگاه میراث جهانی سلطانیه، روپوشی که بر روی تزئینات زده شده بود، برداشته شد و مراحل نهایی رسوب‌زدایی و رفع آسیب انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک این تزئینات زیبا را بعد از 4 سال در معرض دید عموم خواهیم گذاشت، ادامه داد: این تزئینات منحصر به فرد بوده و کسانی که گنبد سلطانیه را دیده‌اند، می‌دانند که تزئینات ایوان‌ها و گچ‌بری‌های ایلخانی در آن قسمت از بنا بی‌نظیر است و جالب اینکه این تزئینات در بخش‌های دیگر بنا تکرار نشده است، لذا رونمایی از این تزئینات مراحل نهایی خود را سپری می‌کند که سعی می‌کنیم تا سه ماه آینده به این مهم جامه عمل بپوشانیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان در رابطه با کاوش‌های ارگ سلطانیه نیز اظهار کرد: پیشنهاد این کاوش‌ها داده شده است، چون کاوش‌ها در حوزه ما نبوده و در حوزه پژوهشکده باستان‌شناسی است، به همین خاطر اولویت‌های کاوش را اعلام کرده‌ایم که به محض صدور مجوزها، کاوش‌ها شروع خواهد شد.

رحمتی با تاکید بر اینکه قصد داریم به واسطه این کاوش‌ها بستر گنبد سلطانیه را بیش از گذشته برای پذیرش و بحث بازدید گردشگرها آماده کنیم، افزود: در همین راستا، از دروازه شمالی، پیاده‌راه‌سازی توسط چوب که طول آن نزدیک به ۲۰۰ متر است، انجام شده و مسیر بسیار مناسبی است که کار نهایی آن انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان در پاسخ به این سئوال که سرنوشت کاوش‌های مسجد جامع سلطانیه به کجا انجامیده است، گفت: در کاوش‌ها مجموعه اطلاعات و دیتاهایی که از یک سایت توسط باستان‌شناسان تولید می‌شود، یک طرف قضیه بوده و مجموعه آثاری که بعد از این کاوش از زیر خاک بیرون کشیده می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار است.