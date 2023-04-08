ساماندهی ارگ حکومتی سلطانیه در دستور کار پایگاه میراث جهانی+فیلم

ابوالفضل عالی مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال برنامه ریزی هستیم برای اینکه بتوانیم وضعیت گنبد سلطانیه و ساماندهی کل مجموعه جهانی را که از سالها پیش شروع شده ادامه دهیم و به وضعیت مطلوب برسانیم.
وی گفت: برنامههای ما در چند بخش است یکی ساماندهی فضای خارج از ارگ هست که براساس طرح مطالعاتی که سال گذشته مشاور میراث فرهنگی انجام داده قرار شده در یک مرحله ساماندهی معابر پیرامون گنبد را انجام دهیم. ساماندهی معابر به توسعه گردشگری کمک میکند. باید فضاهای مطلب پیرامون گنبد نیز ساماندهی شود از جمله پیاده راه سازی، ساماندهی خیابانها، سنگ فرش کردن، ایجاد فضاهایی برای دوچرخه سواران، و عبور کالسکه.
عالی ادامه داد: در مرحله بعد برای ارگ سلطانیه برنامه داریم. بخشهایی از آن در سالها پیش بر اثر کاوش از دل خاک بیرون آمدند. ما سعی میکنیم ساماندهی ارگ حکومتی که حدوداً ۱۲ هکتار است را انجام دهیم. بخشهایی که کاوش شده باید مرمت شود. بخشهای دیگر نیز فضاسازی و کف سازی میشود و در نهایت سعی میکنیم وضعیت مطلوبی را در ارگ ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: حفاظت و مرمت و نگهداری از گنبد در اولویت کارهای ماست. این اقدام از سالها پیش شروع شده و ما هم ادامه خواهیم داد. برنامه حفاظتی و مرمت و ایجاد کارگاههای مختلف در گنبد را در دستور کار داریم.
نظر شما