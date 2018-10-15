میزان گرد و خاک معلق در هوای آبادان به ۶ برابر حد مجاز رسید

علی فتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان گرد و خاک معلق در هوای شهرستان آبادان را ۹۳۸ میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و گفت: این میزان گرد و خاک نشان دهنده حجم ۶ برابری آن در مقایسه با استانداردهای جهانی دارد.

رئیس اداره هواشناسی آبادان نیز گفت: میزان دید افقی در هوای این شهرستان در ساعت ۷ صبح به ۱۰۰ متر رسید.

علی تابع الحجه افزود: طبق اطلاعیه روز گذشته سازمان هواشناسی، وضعیت ناپایداری تا آخر هفته وجود خواهد داشت.

روز گذشته سازمان هواشناسی استان خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: از امروز (یکشنبه) تا پایان هفته جاری در بعضی از ساعات با افزایش ابر، بارشهای رگباری پراکنده، رعد و برق و تندبادهای لحظه ای به ویژه در نیمه جنوبی، شرقی، شمالی و ارتفاعات استان مواجه خواهیم بود.

همچنین به دلیل وزش تند بادهای لحظه ای، احتمال برخاستن گرد و خاک و غبار محلی و کاهش دید افقی به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان دور از انتظار نیست، لازم به ذکر است بالا بودن رطوبت در این ایام سبب مه یا مه رقیق صبحگاهی به ویژه در شهرهای ساحلی و مرکزی استان خواهد شد.

بنا بر تصمیم و اعلام فرمانداریهای، مدارس و دانشگاههای شیفت صبح در آبادان و مدارس شیفت صبح در خرمشهر تعطیل اعلام شدند، در مورد تعطیلی شیفت بعد از ظهر مدارس و دانشگاههای و مراکز عالی هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.