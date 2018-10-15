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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۲

برای آغاز تخریب؛

صهیونیست‌ها روستای «خان احمر» را محاصره کردند

صهیونیست‌ها روستای «خان احمر» را محاصره کردند

ماشین آلات سنگین ارتش رژیم صهیونیستی به منظور آغاز روند تخریب روستای «خان احمر» این روستا را تحت محاصره خود درآورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، ماشین آلات سنگین ارتش رژیم صهیونیستی از جمله چندین دستگاه جرثقیل و بولدوزر از ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه در اطراف روستای خان احمر در شرق قدس اشغالی مستقر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مهلتی که رژیم صهیونیستی به ساکنان این روستا برای تخلیه آن داده بود، چند روز پیش به اتمام رسیده و هر لحظه احتمال تخریب این روستا به رغم اعتراض و مخالفت گسترده مجامع بین‌المللی وجود دارد.

این در حالی است که گروه های مقاومت اسلامی فلسطین و همچنین برخی طرف های خارجی هشدارهای جدی به رژیم صهیونیستی درخصوص هرگونه اقدام برای تخریب روستای خان احمر داده اند.

کد مطلب 4430518

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