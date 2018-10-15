به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع فصل دوم دوره عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل»، ژاک لویی کرمبون برای تدریس سرفصل «رویکردهای نو در روایت‌شناسی» و برگزاری کارگاهی آموزشی برای سینماگران حوزۀ فیلم کوتاه با موضوع «سازوکارهای انتخاب آثار در جشنواره‌های بین‌المللی» به مدت یک هفته در مدرسه ملی سینمای ایران حضور خواهد داشت.

این صاحب‌نظر سینمای اروپا تاکنون فعالیت‌هایی در فصل‌نامه‌ها و مجلات تخصصی داشته که از آن میان می‌توان به سردبیری نشریة بِرِِف، فعالیت در مجله ۲۴ ایماژ، مجله سینما، سینماکسیون و مطالعات سینمایی اشاره کرد. همچنین در فهرست تجربیات اجرایی او حضور در هیات انتخاب فیلم‌های کوتاه جشنواره فیلم کن، جشنواره فیلم‌های مستقل اروپایی و همچنین مدیریت اطلاع‌ رسانی و تولید محتوای جشنواره بلفور و داوری در جشنواره‌های مختلفی نظیر کراکووی، ویلا دو کنده، مونترئال، دوربین طلایی (کن ۹۶) و... دیده می‌شود.

کرمبون به عنوان مدرس در دانشگاه‌های پاریس ۱ و نیویورک تدریس کرده و آثاری چون «مدخل‌های سینمایی برای دایره‌المعارف بزرگ بورداس»، «تعطیلات آقای اولو»، «سینما و تلویزیون، پنجاه سال بازنمایی در فرانسه»، «پاته اولین امپراطوری سینما»، «چطور تصاویر متحرک را بخوانیم»، «دایره‌المعارف فیلم‌های کوتاه فرانسوی»، «از پراکسینوسکوپ تا سلولو، نیم قرن سینمای انیمیشن در فرانسه» و... از جمله تالیفات وی محسوب می‌شوند.

علاقمندان برای ثبت نام و حضور در کارگاه یک روزه «سازوکارهای انتخاب آثار در جشنواره‌های بین‌المللی» می‌توانند با شماره تماس ۲۲۹۰۵۲۴۶ داخلی (۱۱۱) تماس حاصل کنند.