به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، محمدیفام، رئیس مرکز فرهنگی-دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی، با اشاره به آغاز طرح «بانوان میدان، انسجام ایران» با مشارکت اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی و جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) و با محوریت مرکز فرهنگی-دانشجویی امام و انقلاب اسلامی این نهاد اظهار کرد: فراخوان این طرح بهتازگی منتشر شده است و مسئله اصلی آن، واکاوی حضور بانوان در تجمعات و حضورهای حماسی ماههای اخیر است.
وی افزود: با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر موضوع انسجام اجتماعی، بر آن شدیم تا با تمرکز بر جامعه دانشگاهی، یعنی اساتید و دانشجویان خانم حاضر در این عرصهها، مصاحبههای عمیقی را بر اساس پروتکلهای علمی انجام دهیم تا بتوانیم مؤلفههای انسجام اجتماعی را از دل این گفتوگوها استخراج کنیم.
رئیس مرکز فرهنگی-دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی ادامه داد: اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی از تجربهای غنی در تبدیل مصاحبههای عمیق به «اوراق سیاستی» (Policy Paper) برخوردار است. خروجی نهایی این طرح، راهبردهایی برای تصمیمسازی مدیران و مسئولان فرهنگی کشور خواهد بود.
محمدیفام گفت: ما به دنبال پاسخ به پرسشهای کلیدی هستیم؛ اینکه انسجام موجود در میادین اجتماعی بر اثر چه عواملی ایجاد شده، دلیل تداوم چندماهه این حضور چیست و چگونه میتوان این انسجام را حفظ کرد؟ نتایج این پژوهش میتواند به فعالان فرهنگی و تصمیمگیران کمک کند تا بر اساس شواهد علمی، مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی را هوشمندانه انتخاب کنند.
وی درباره گستره جغرافیایی اجرای این طرح نیز گفت: در گام نخست، تمرکز ما بر شهر تهران و مصاحبه با بانوان کنشگر دانشگاهی، شامل دانشجویان و اساتید، است. با این حال، احتمال تعمیم این طرح به سطح ملی و استانهای دیگر وجود دارد.
رئیس مرکز فرهنگی-دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی ادامه داد: پس از پایان فاز نخست و بررسی نتایج علمی آن، با همکارانمان در اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی و جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) مشورت خواهیم کرد و در صورت فراهم بودن شرایط، این حرکت را در سراسر کشور گسترش خواهیم داد. فعلاً اولویت اصلی ما این است که قدم اول را با دقت و رعایت کامل موازین علمی برداریم تا به خروجی قابل اتکا دست یابیم.
نظر شما