اتخاذ تمهیداتی برای تقویت صادرات ومبارزه باقاچاق کالادرمناطق مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (دوشنبه ٢٣ مهر ماه) در حاشیه نشست مشترک استانداران مرزی و مسئولین دستگاه های اجرایی با دستور کار بررسی تسهیل روند مبادلات تجاری و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز جلسه کارگروه مرز با دستورکار قاچاق کالاهای اساسی و ارز برگزار شد که ١٦ استاندار و نماینده دستگاه های مختلف حضور داشتند که موانع صادرات قانونی و مقابله با قاچاق در حوزه امکانات، تجهیزات و مقررات بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه سه اصل تقویت صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: روی این سه اصل توافقات خوبی بین دستگاه ها صورت گرفت و بنا شد همه امکانات برای عملیاتی شدن این سه اصل مهیا شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مناطق آزاد در موضوع صادرات بسیار مهم هستند، تصریح کرد: نگرانی هایی در خصوص صادرات کالاهای اساسی وجود داشت که تصمیم گرفته شد در مناطق مرزی فروشگاه ایجاد شود و با قیمت داخلی عرضه شود.

وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد امکانات و شرایط گمرکی در قبل از مرزها فراهم شود، افزود: این اقدام برای آن است تا کسانی که برای صادرات مراجعه می کنند، در مرز با مشکل مواجه نشوند و مقرر شد کالاهایی که بر اساس مقررات دفعی مانع از صادرات آنها شده است، مستثنی شوند.

رحمانی فضلی عنوان کرد: نتیجه این جلسه تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن و به صورت جدی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی خواهد بود.

وی با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه گفت: کمیته ای متشکل از وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و دستگاه هایی مانند گمرک و ناجا تشکیل شد تا همکاری استان های مرزی با ١٥ کشور همسایه تقویت شود.

وزیر کشور افزود: تاکنون ٢ نشست در این خصوص داشتیم و مقرر شد همه موانع و مشکلات در زمینه تبادل کالا و تجارت بررسی و برطرف شود و نشست آتی همراه با سفرا، روسای اتاق های بازرگانی، استانداران ایران و کشورهای همسایه برگزار شود.