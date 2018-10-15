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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

رحمانی‌فضلی مطرح کرد؛

اتخاذ تمهیداتی برای تقویت صادرات ومبارزه باقاچاق کالادرمناطق مرزی

اتخاذ تمهیداتی برای تقویت صادرات ومبارزه باقاچاق کالادرمناطق مرزی

وزیر کشور با اشاره به جلسه استانداران مرزی با مسئولین دستگاه‌های اجرایی، گفت: نتیجه این جلسه تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن و به صورت جدی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (دوشنبه ٢٣ مهر ماه) در حاشیه نشست مشترک استانداران مرزی و مسئولین دستگاه های اجرایی با دستور کار بررسی تسهیل روند مبادلات تجاری و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز جلسه کارگروه مرز با دستورکار قاچاق کالاهای اساسی و ارز برگزار شد که ١٦ استاندار و نماینده دستگاه های مختلف حضور داشتند که موانع صادرات قانونی و مقابله با قاچاق در حوزه امکانات، تجهیزات و مقررات بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه سه اصل تقویت صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: روی این سه اصل توافقات خوبی بین دستگاه ها صورت گرفت و بنا شد همه امکانات برای عملیاتی شدن این سه اصل مهیا شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مناطق آزاد در موضوع صادرات بسیار مهم هستند، تصریح کرد: نگرانی هایی در خصوص صادرات کالاهای اساسی وجود داشت که تصمیم گرفته شد در مناطق مرزی فروشگاه ایجاد شود و  با قیمت داخلی عرضه شود.

وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد امکانات و شرایط گمرکی در قبل از مرزها فراهم شود، افزود: این اقدام برای آن است تا کسانی که برای صادرات مراجعه می کنند، در مرز با مشکل مواجه نشوند و مقرر شد کالاهایی که بر اساس مقررات دفعی مانع از صادرات آنها شده است، مستثنی شوند.

رحمانی فضلی عنوان کرد: نتیجه این جلسه تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن و به صورت جدی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی خواهد بود.

وی با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه گفت: کمیته ای متشکل از وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و دستگاه هایی مانند گمرک و ناجا تشکیل شد تا همکاری استان های مرزی با ١٥ کشور همسایه تقویت شود.

وزیر کشور افزود: تاکنون ٢ نشست در این خصوص داشتیم و مقرر شد همه موانع و مشکلات در زمینه تبادل کالا و تجارت بررسی و برطرف شود و نشست آتی همراه با سفرا، روسای اتاق های بازرگانی، استانداران ایران و کشورهای همسایه برگزار شود.

کد مطلب 4430637

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