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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

رییس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

بررسی احیای کارت سوخت روی میز کمیسیون انرژی

بررسی احیای کارت سوخت روی میز کمیسیون انرژی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون یکشنبه هفته آینده موضوع فعال‌سازی دوباره کارت هوشمند سوخت، کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فریدون حسنوند، گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و رؤسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

کد مطلب 4430705

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    نظرات

    • مهرداد رجبی IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
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      پاسخ
      کارت سوخت یک راه حل گذرا و بسیار پر هزینه برای مبارزه با قاچاق بنزین و مصرف بی رویه آن است. تنهاترین و بهترین راه واقعی کردن قیمت بنزین است. تمام کالا و خدمات باید دارای قیمت های دقیق و کارشناسی شوند.

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