به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه آمریکا نگران آن است که گسترش روابط کره جنوبی با کره شمالی موجب کم اثر شدن تلاش های واشنگتن برای خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ شود، مقامات دو کره در ادامه رایزنی های خود برای گسترش روابط، برای متصل کردن جاده ها و خطوط ریل راه آهن دو کشور به یکدیگر توافق کردند.

این توافق در ادامه رایزنی های مقامات دو کره در دهکده مرزی پانمونجوم حاصل شده است. رهبران کره جنوبی و شمالی در سومین دیدار خود که ماه گذشته انجام شد با پیگیری مذاکرات دو طرف برای گسترش روابط موافقت کرده بودند.

جاده ها و خطوط راه آهن میان دو کره از زمان جنگ کره ۱۹۵۳-۱۹۵۰ قطع بوده و مقامات دو کشور توافق کرده اند که در اواخر نوامبر یا اویل دسامبر سال جاری با برگزاری مراسمی بطور رسمی این خطوط را به یکدیگر وصل کنند.