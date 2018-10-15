به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود نشست خبری کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با بولیوی از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس خبری مرکز ملی فوتبال برگزار شود.

در حالیکه خبرنگاران منتظر حضور سرمربی تیم ملی فوتبال در سالن کنفرانس بودند اعلام شد خبرنگاران سالن را ترک کنند و به ساختمان پک بروند تا کی روش مصاحبه کند.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که طی روزهای گذشته کارلوس کی روش و اعضای کادر فنی تیم ملی صحبت‌های تندی را در ارتباط با تیم امید و درخواست این تیم برای استفاده از امکانات مرکز پک مطرح کرده بودند.

برگزاری نشست خبری با صندلی هایی که بیشتر در رستوران ها استفاده می شود!

کی روش که پیش از این هم ثابت کرده مربی لجبازی است، این بار هم رفتارهای عجیب و خودخواهانه اش را ادامه داد و نشست خبری را در سالنی برگزار کرد که محل تمرین ملی پوشان است. صندلی او زیر تصویر نصب شده سیدجلال حسینی روی دیوار بود.