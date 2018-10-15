مجله مهر: دارالمنافقین! این روزها اگر این کلمه را در اینترنت یا در شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کنید، دیگر به اطلاعاتی درباره منافقینی که همه می‌شناسیم، نمی‌رسید! بلکه این روزها این عبارت را برای «خانه ملت» به کار می‌برند، خانه‌ای که محل تصمیم‌گیری و تصویب قوانین مهم کشوری است.

دارالمنافقین از چند هفته قبل و بعد از تصمیمات اخیر مجلس خصوصا درباره شفافیت آرای نمایندگان به راه افتاد. به نظر می‌رسید برخی گروه‌ها ماجراهای اخیر را تاب نیاوردند و از این عنوان برای توصیف مجلس استفاده کردند. نکته‌ای که در این میان باید در نظر گرفت، این است که اساسا حتی اگر از عملکرد نمایندگان مجلس نارضایتی وجود داشته باشد، نام بردن از آن‌ها به عنوان منافقین و چسباندن عنوان دارالمنافقین برای کسانی که خود مردم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، کار درستی نیست. موضوعی که البته این روزها فراموش شده و به نظر می‌رسد به جای نقد، بیشتر تخریب اتفاق می‌افتد.

همچنین سوی دیگر ماجرا را هم باید دید؛ در مجلس همیشه نمایندگان مخالف و موافق حضور دارند و بر اساس تضارب آرا است که یک لایحه تصویب یا رد می‌شود. اینکه نمایندگان به چیزی غیر از آنچه ما می‌خواهیم رای می‌دهند نمی‌تواند حجتی برای توهین به مجلس باشد. در بررسی سابقه تاریخی نیز میتوان به مورد مشابهی رسید که مورد نهی رهبرانقلاب نیز قرار گرفت. ایشان پس از اکه برخی از دانشجویان در اعتراض به مصوبه وقف دانشگاه ازاد جلوی مجلس تجمع کردند و کیف انگلیسی دست گرفتند، این اقدام را نهی کرده و از آن انتقاد کردند.