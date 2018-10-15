رعایت حقوق شهروندی و کرامت مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی، افزود: توجه به حقوق شهروندی در برنامههای توسعه کشور ضروری است.
وی اظهار کرد: تنها ابزار لازم برای فراهم کردن مسیر توسعه این است که حقوق مردم را به رسمیت بشناسیم و تحقق این امر مهم نیاز به مدیریت و برنامهریزی جدی دارد.
رئیس سازمان برنامهریزی و مدیریت منابع استان زنجان گفت: باید ارتباط دو سویه بین دولت و مردم ایجاد شود و اگر این ارتباط محقق شود مسیر توسعه هم خودبهخود فراهم میشود.
طهماسبی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و کرامت مردم تأکید کرد و گفت: توجه به حقوق شهروندی از سوی دولت باید رعایت شود.
وی ابراز کرد: متأسفانه در برخی دستگاههای اجرایی به حقوق شهروندی کمتر توجه میشود و این اصلاً در شأن مردم نیست، این حق مردم است که حقوقشان رعایت شود.
رئیس سازمان برنامهریزی و مدیریت منابع استان زنجان گفت: دولت بر صیانت از حقوق شهروندی بسیار مبرم است و بازرسیهای لازم از دستگاههای اجرایی را در دستور کار جدی خود دارد.
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